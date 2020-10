Popovićevu Severinu nitko ne želi kupiti već godinu dana...

<p>Za sliku raskalašene i golišave <strong>Severine Kojić</strong> (48) nema interesa. Prodavatelj umjetnina požalio nam se kako već godinu dana bezuspješno pokušava prodati uokvirenu fotografiju Severine, kako tvrdi, s certifikatom, koju je snimio akademski slikar <strong>Dimitrije Popović</strong> kao biblijsku raspuštenicu Salomu prije deset godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Seve i Igor u rujnu su imali petu godišnjicu braka </strong></p><p>Za sliku traži 7000 kuna, a u prodaji je na internetu.</p><p>- Slika je original. Ja sam to kupio u Galeriji Divila prije dvije godine. Ne mogu reći po kojoj cijeni - rekao nam je kratko prodavatelj umjetnina. Za komentar smo zvali <strong>Zorana Škugora</strong>, koji Popoviću radi marketing trideset godina.</p><p>- Slika je darovana jednoj osobi. To je slika s izložbe prije deset godina kad je Severina imala performans u Mimari. Bila je dar, a kako je poslije završila u prodaji, ne znamo. S tim da bi trebalo autorizirati sliku i vidjeti je li original, odnosno da nije falša. Jer Dimitrija Popovića često falsificiraju - kaže nam Škugor.</p><p>Navodi primjer kako je svojedobno u radnji u koju je išao uokviriti jednu svoju sliku naišao na onu Dimitrija Popovića.</p><p>- Nisu mi htjeli reći odakle im to, nego su rekli da štite svoje klijente. Zvao sam inspektore i utvrđeno je da je ta slika falsifikat. A prije dvije godine policija je imala prezentaciju kako se rade falsifikati slika i jedan od primjera je bio i Popović - rekao nam je Škugor.</p><p>“Kad bi barem i mene naslikao Dimitrije Popović“, pomislila je Severina kad je prije 20-ak godina ugledala portret Tereze Kesovije. Sevina želja je bila da Popoviću pozira kao Marija Magdalena, no slikar ju je vidio kao Salomu, što je ona s oduševljenjem prihvatila. Naime, obijesna Saloma zatražila je od poočima Heroda Antipe glavu Ivana Krstitelja kao nagradu za ples. Saloma je dobila što je tražila - Krstiteljevu glavu na pladnju.</p><p>- Saloma je bila nesretna u ljubavi, ponižena je kao žena, a njezina je nesreća tim veća što ju je i majka podržavala u tom naumu. Tuđa nesreća nikoga ne može usrećiti, ali Salomu je na stravičan čin nagnao očaj. U očaju žene rade očajničke poteze kojih nisu svjesne jer su bolesne od ljubavi, a to razumijem - izjavila je tad Severina.</p><p>Pjevačici je snimanje bilo iznimno naporno i zamalo je odustala. No Popović nije htio prekinuti snimanje ni kad se požalila da joj nije dobro jer je predugo ostala u iznimno napornom položaju - izvijenog tijela i zabačene glave.</p><p>Štoviše, povukao ju je za kosu jer mu je poremetila kompoziciju. Seve i Popović danas se povremeno čuju telefonom.</p>