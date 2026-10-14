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INFLUENCERICA I PJEVAČICA

Popularna Zipssssy je trudna! Nora Ćurković pokazala trbuščić

Piše 24sata,
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Popularna Zipssssy je trudna! Nora Ćurković pokazala trbuščić
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Foto: Instagram
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Sa suprugom Antom Ćurkovićem čeka prvo dijete, a sretnu vijest podijelila je s pratiteljima na Instagramu

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Nikad duže i slađe čekanje, napisala je influencerica i pjevačica Nora Ćurković, poznatija kao Zipssssy, uz video kojim je otkrila da je trudna. Sa suprugom Antom Ćurkovićem čeka prvo dijete, a sretnu vijest podijelila je s pratiteljima na Instagramu. U snimci je pokazala trudnički trbuščić.

Noru su gledatelji ove godine pratili u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', gdje je pokazala svoje pjevačke i imitatorske vještine. O svojoj ljubavnoj priči ranije je govorila za Story. Otkrila je da je supruga Antu upoznala upravo zahvaljujući glazbi. Zajedno su nastupali, a gotovo godinu dana povezivalo ih je samo prijateljstvo.

- Upoznali smo se tako što smo počeli raditi gaže skupa. Ustvari, on je prvi s kojim sam ikad zapjevala i pred kim. Moj prvi glazbeni suradnik! Prvih skoro godinu dana smo bili samo prijatelji i kolege, a onda smo shvatili da smo oboje zaljubljeni - ispričala je tad.

Otkrila je i čime ju je Ante osvojio. Izdvojila je njegovu iskrenost, dobro srce, strast prema onome što voli te mir i pozitivnu energiju kojom zrači. 

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