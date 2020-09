\u00a0

Poreme\u0107aj prehrane ima tisu\u0107u lica. Ponekad nam je jedina slamka spasa, jedini prijatelj kojem se mo\u017eemo obratiti kad nam je te\u0161ko, jedini kontrolni mehanizam koji razvijemo na povr\u0161ini kad je ono ispod povr\u0161ine premra\u010dno, pretjeskobno, prejezivo i on je jedini tu kad se izoliramo od svih i \u017eelimo samo zaklopiti o\u010di, zaspati i nadati se da \u0107e nam on pomo\u0107i da sve bude u redu kad otvorimo o\u010di. No, on je zapravo tihi ubojica. Ubojica duha, veselja, \u017eivotne energije, on satire na\u0161 eros, \u010duva neku zami\u0161ljenu savr\u0161enu sliku o nama koju smo izgradili i uklesali u kamen da bi nas branila od \u017eivota, a u ekstremnijim slu\u010dajevima mo\u017ee nas i doslovno ubiti. Polagano me uni\u0161tavao, postali smo jedno, naru\u0161io mi je zdravlje, mentalno i fizi\u010dko, sama sam sebe htjela uni\u0161titi i nakon dugogodi\u0161nje borbe uspjela sam mu pobje\u0107i. Uspjela sam ga odvojiti od svoje biti. Za to je potrebno puno hrabrosti, suo\u010davanja s demonima, kopanja po vlastitom mraku, napornog i bolnog rada na sebi, no sve se isplatilo. \u017delim posvetiti ovaj post svima oboljelima od poreme\u0107aja prehrane, onima koji znaju da ga imaju samo jo\u0161 nisu ni\u0161ta poduzeli kao i onima koji jo\u0161 ne znaju. \u017delim da znate da niste sami. \u017delim se posvetiti borbi za sve vas i pru\u017eiti vam podr\u0161ku, dati svom instagram profilu malo vi\u0161e smisla. Mentalno zdravlje je najva\u017enije, \u010duvajte se jer je ovo vrijeme jo\u0161 k tome posebno zajebano. Trebamo se dr\u017eati zajedno\ud83d\udc9e . . . . . #eatingdisorder #eatingdisorderrecovery #eatingdisorderawareness #ed #edrecovery #edwarrior #edwarriors #mentalhealthawareness #mentalhealth #mentalnozdravlje #stopdieting #stopdietculture #dietculturedropout #ditchthediet





A post shared by Petra Svrtan (@artep.s) on Sep 2, 2020 at 4:36am PDT