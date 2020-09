Njezina\u00a0kolegica\u00a0Rebel Lynn na Twitteru je istaknuo koliko je \u017ealostan zbog njezina odlaska.\u00a0

<p>Preminula je glumica u filmovima za odrasle <strong>Zoe Parker</strong>. 24-godišnjakinja je umrla u snu, a uzrok smrti nije poznat javnosti. Njen zaručnik <strong>Joe Campbell </strong>na stranici <a href="https://www.gofundme.com/f/zoe-parker-funeral-fund" target="_blank">gofundme.com</a> pokrenuo je inicijativu za prikupljanje novaca za njen sprovod. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame objavljuju na platformi Only Fans</strong></p><p>- S tugom vam javljamo da je Zoe Parker preminula u snu 12. rujna oko 2 ujutro. Imala je 24 godine. Nakon što je napustila industriju za odrasle, preselila se u Teksas kako bi bila bliže obitelji i da bi započela novi život. Bila je super i nedavno je objavila da se zaručila i činila se iznimno sretna po prvi put u svom životu. Dobiveni iznos pomoći će pokriti troškove njezine sahrane - stoji na toj stranici. Nadaju da će uspjeti sakupiti 5.000 dolara, što je nešto više od 30 tisuća kuna. </p><p>Njezina kolegica <strong>Rebel Lynn</strong> na Twitteru je istaknuo koliko je žalostan zbog njezina odlaska. </p><p>- Počivala u miru, voljela sam to što se nisi sramila biti točno ono što jesi - napisala je i dodala: </p><p>- Imala si veliki utjecaj na ljude oko tebe, svjetlo u životu, nedostajat ćeš mi jako.</p><p>Kako pišu strani mediji, Zoe je započela s porno industrijom kad je imala 18 godina i pojavila se u više od 120 uloga od 2014. do 2020. godine. Bila je nominirana za 'Porno Oscara' 2017. za najbolje seks scene.</p><p>Prije nekoliko godina je u intervjuu istaknula kako je jedini savjet koji uvijek ističe ženama koje su u porno industriji sljedeći: 'Štedite novac'. </p>