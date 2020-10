No imala je Daniels razloga za ovako o\u0161tru objavu. Melanijina biv\u0161a najbolja prijateljica i pomo\u0107nica,\u00a0Stephanie Winston Wolkoff (50), objavila je snimke na kojima joj prva dama govori o fotografiranju u kojem je Stormy sudjelovala za Vogue. Fotkala ju je\u00a0Annie Leibovitz (71).\u00a0

<p>Porno zvijezda <strong>Stormy Daniels </strong>(41) obrušila se na <strong>Melaniju Trump</strong> (50) dan nakon što su se pojavile tajne snimke u kojima je prva dama bujnu plavušu nazivala 'porno ku*vom', javlja <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8811849/Stormy-Daniels-lashes-Melania-Trump-porn-hooker-tape.html">Daily Mail</a>.</p><p>Dok je napadala Melaniju, Stormy je na Twitteru porekla da je plaćaju za seks.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ha ha ha! Iako nisam bila plaćena za seks i stoga tehnički nisam 'ku*va', radije ću biti to nego ovo što si ti svaki dan. Prodala si svoju pi*** i dušu. Nastavi pričati o meni. Usput, sviđaju mi se tvoje nove sise. Objavit ćeš (još) golotinje? - napisala je.</p><p>No imala je Daniels razloga za ovako oštru objavu. Melanijina bivša najbolja prijateljica i pomoćnica, <strong>Stephanie Winston Wolkoff </strong>(50), objavila je snimke na kojima joj prva dama govori o fotografiranju u kojem je Stormy sudjelovala za Vogue. Fotkala ju je <strong>Annie Leibovitz</strong> (71). </p><p>- Ako guglaš, idi na Google i pročitaj da je Annie Leibovitz fotografirala porno ku*vu, to će biti u jednom od izdanja časopisa, u rujnu ili listopadu - čuje se Melania na snimci.</p><p>- Kako to misliš 'fotkala je porno ku*vu'? - čudila se Wolkoff.</p><p>- Stormy - odgovorila joj je Melania.</p><p>- Za što točno ju je fotkala? - i dalje je bila šokirana Wolkoff.</p><p>- Oh, nisi to pročitala, jučer je izašlo. Za Vogue - objasnila je prva dama.</p><p>Inače, Daniels tvrdi da je s Trumpom 2006. imala seksualnu vezu u vrijeme kada je Melania rodila njihova sina. Američki predsjednik pak poriče aferu.</p>