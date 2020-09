- Biti roditelj zna\u010di i imati manje vremena za intimnost op\u0107enito. Sretna sam \u0161to sam imala mu\u017ea koji me podr\u017eavao i zajedno smo to prebrodili. Imamo najbolji odnos, unutar i izvan sobe. Manjak libida nakon \u0161to sam rodila djecu i sve promjene koje su se dogodile mom tijelu i umu pomogle su mi da sad poma\u017eem\u00a0drugim mamama u vidu seksualnosti - tvrdi.\u00a0

U nekoliko navrata oglasila se na svom Instagram profilu vezano za uslugu\u00a0'Izvje\u0161taj o penisu', gdje Lahnne mu\u0161karcima pojasni koja je poza najbolja, kako bolje zadovoljiti \u017eenu, a daje im savjet i o higijeni spolnih organa. Neki misle da joj mogu poslati fotografiju svog penisa preko Instagrama i da \u0107e tako dobiti sve potrebne informacije.

Ka\u017ee kako to nikako ne smiju raditi jer \u0107e ih blokirati pa joj vi\u0161e ne\u0107e mo\u0107i pisati. Ona to radi profesionalno i sve informacije kako i na koji na\u010din mogu dobiti njen savjet na temelju fotki mogu se prona\u0107i na njenoj web stranici. Mu\u017e se ne ljuti zbog fotki penisa koje joj sti\u017eu.\u00a0

- Suprug razumije da je to dio mog posla i zato mu to nimalo nije \u010dudno. Nikako ne prihva\u0107am fotografije nagih mu\u0161karaca ili bilo koga tko mi ih \u0161alje, automatski \u0107e biti blokirani. Nudim profesionalnu uslugu koja poma\u017ee mu\u0161karcima da bolje razumiju svoje tijelo i da ga bolje koriste. Ba\u0161 kao \u0161to osobni trener razumije kako mi\u0161i\u0107i rade i uz koje \u0107e se vje\u017ebe i prehranu bolje razvijati, tako i ja moram znati ljudsku anatomiju i kakvu ulogu ima u intimnosti i seksu - pri\u010da.\u00a0

S obzirom da nosi prezime Pavlovich zanimalo nas je ima li kakve veze s ovim podnebljem. Nema, ali ima njezin suprug \u010dije prezime i nosi jer je pola Meksikanac, pola Hrvat.\u00a0

Za vrijeme korona virusa imala je, priznaje nam, vi\u0161e posla.\u00a0

- Ljudi koriste ovo vrijeme da se educiraju i to je fantasti\u010dno. Radila sam puno vi\u0161e podu\u010davanja 'jedan na jedan' i stvarala programe za parove tijekom korone kako bi pobolj\u0161ala njihov seksualni \u017eivot. Uskoro \u0107u imati i te\u010daj za \u017eene kako da se bolje samozadovoljavaju, to je ne\u0161to \u0161to su me stalno pitale tijekom korone - rekla nam je za kraj.\u00a0

