'Poslije koncerata mi je bilo mučno, završila bih na infuziji'

Indira Levak nedavno je proslavila 46. rođendan, a kako kaže, svoje godine ne skriva. Dapače, smatra da točno u ovom periodu zna što želi, a što ne te ostvaraje svoje snove. Ispričala je kako joj je u životu 'krenulo' tek kad je upoznala supruga, bjelovarskog poduzetnika i bivšeg prvaka u bodybuildingu, Miroslava Levaka (44), s kojim je u braku pet godina.

- Suprug i ja smo stalno zajedno, mi smo zapravo 'dream team'. Kod nas nema praznog hoda. On je veliki radoholičar kao i ja. On sjedne u kombi, dogovara koncerte - otkrila je Indira za Dnevnik.hr.

Glazbenici je velika strast i dizajniranje namještaja, a u tome joj kaže puno pomaže suprug.

- Ja u svoju tekicu nešto malo nacrtam... Ja sam vizionar, osoba koja nešto zamisli, a on će to ostvariti - kaže.

Iako je znamo kao osobu koja je na pozornici, ali i mimo nje uvijek puna energija, Indira govori da nije uvijek bilo tako.

- Kad gledam na svoje zdravlje i kad se vratim malo unazad, to je bilo strašno. Bilo mi je teško radit koncerte, poslije njih mi je bilo mučno, imala sam migrene, nerijetko sam završavala na infuzijama - priznaje.

Otkako je upoznala svog supruga, život joj se promijenio nabolje - i psihički i fizički. Odličnu liniju, tvrdi, duguje pravilnoj prehrani i napornim treninzima, a ispričala je i kako već tri, četiri godine koristi suplemente.

- Jednostavno uživam. Voljena sam žena, što ima ljepše? Kada sam voljena, ja sam najjača - kaže i nastavlja:

- Lebdim, to je ljubav! Njemu neizmjerno vjerujem, on mi želi najbolje u životu i drži me kao kap vode na dlanu.

