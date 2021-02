Gdje god dolazim, uvijek bivam dobro dočekan. Bilo bi dobro za emisiju da kažem da su mi razbili auto, da sam ružno dočekan, ali ne. Ne samo da nikad nisam ništa ružno doživio, nego na koncertu koji sam imao ove godine povodom 40 godina, imao sam tu privilegiju i čast da mi u Beograd na koncert dođe ekipa iz Makarske, Splita i Sarajeva i rašire transparente. To je vapaj ljudi koji žele da se normalno komunicira, govorio je kantautor Đorđe Balašević u svojem posljednjem intervju za N1 kada se prisjetio koncerta iz Sarajeva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tada je govorio i o svojoj pjesmi 'Ne lomite mi bagrenje'. Voditelj ga je tada pitao: 'Tko kome lomi bagrenje?'.

- To je bila stvarno univerzalna pjesma, kao tema odnosa Srba i Albanaca. Ta pjesma je iz jedne drske 1986. Pokazalo se da nisu to samo Srbi i Albanci, nego ima jako puno bagrenja oko nas. Nekad Srbi ispadnu Albanci Albancima, Albanci Srbi Srbima. Ne znaš više tu tko je loš momak, tko je dobar. To se zakuhava periodično i žao mi je što se ne može jednom već da ustanovi i presječe. Ja sam rođen osam godina poslije Drugog svjetskog rata i mislio sam da ja kao klinac nemam veze s tim. Osam godina i par decenija u historiji nije ništa. Bio sam dovoljno blesav da napišem: Ostat će u knjigama i priča o nama, Balkan krajem jednog vijeka, svako pleme crta granicu, svi bi htjeli svoju stranicu. Na toj stranici povijesti mi ćemo biti samo nekih 50 godina i svi ćemo stati u jedan pasus - objasnio je Đorđe za N1.

U istom je intervjuu ispričao i zašto više nije išao u Banjaluku i zbog čega je došlo do nesporazuma.

- To mi je žao što je tako daleko otišlo, Banjaluka je meni prije svega vrlo drag grad. Uključio sam se u program kada je krenuo taj rat i kad nismo znali šta će ružno ispasti i voditelj mi je kazao: 'Kad ćemo se opet vidjeti u Banjaluci?'. Ja sam rekao: 'Kada se opet skupe svi koji su bili na posljednjem koncertu'. Onda mi je on postavio trik pitanje: 'Misliš na ove što su pobjegli iz Banjaluke?'. Svakako se ne može izvući iz te zamke, rekao sam: 'Mislim na sve koji su bili na posljednjem koncertu', a on je rekao: 'Dobro, onda ne moraš ni dolaziti'. Tu je počeo taj neki nesporazum koji se nažalost nastavio. To nije nesporazum mene i Banjaluke, nego mene i ljudi koji se nekad oglašavaju u ime Banjaluke. Koncerti u Sarajevu su bili organizirani za djecu koja su izgubili nogu od mina. Oni imaju dodatni problem da rastu i proteza koju nose se mijenja kao broj obuće i to je jedan problem koji smo htjeli malo da ublažimo. Htjeli smo to rasporediti na tri dijela. Meni je javljeno iz Kinderdorfa da donacija nije prihvaćena u srpskom dijelu. To nema više veze sa mnom i Banjalukom i tako je počelo to negativno, koje ja nikada nisam forsirao. Uvjeren sam da sada kada bih otišao u Banjaluku da bi bio super koncert - govorio je Đorđe.

No bilo mu je drago što je imao puno mjesta gdje je mogao nastupati i publika ga je svaki put dočekala s oduševljenjem.

Podsjetimo, Đorđe je preminuo u Infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, gdje je prije tri dana primljen zbog upale pluća. Srpski mediji pišu kako je bio u lošem stanju, a liječnici su poduzeli sve mjere. No nije došlo do poboljšanja.