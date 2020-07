Posljednji intervju za 24sata: 'Dečko Dennis je zbog mene dolazio u Zagreb na četiri sata'

Vanja Žikić umrla je u riječkoj bolnici nakon što se liječnici danima borili za njezin život. Kako neslužbeno doznajemo, oboljela je od bakterijske upale pluća koja je u jednom trenutku prešla u sepsu. Imala je samo 30 godina...

<p>Gledatelje i sudionike 'Života na vagi' potresla je vijest da je preminula natjecateljica treće sezone showa, <strong>Vanja Žikić</strong>. Umrla je u riječkoj bolnici nakon što se liječnici danima borili za njezin život. Kako neslužbeno doznajemo, oboljela je od bakterijske upale pluća koja je u jednom trenutku prešla u sepsu. Imala je samo 30 godina. </p><p>Vanja je u show ušla sa 140 kilograma, a u posljednjem intervjuu za 24sata je otkrila kako prije mršavljenja nije mogla zavezati tenisice, voziti bicikl, odjenuti traperice, penjati se uzbrdo...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Kada gledam stare fotografije, ne mogu vjerovat da sam to ja bila i da sam si to dozvolila. Presretna sam kada vidim novu sebe - govorila je tada.</p><p>Ispričala je kako se trudi trenirati svaki dan.</p><p>- Ako ne uspijem odraditi trening, onda to bude duža šetnja. Najviše volim piletinu na sve načine i još je zdrava. Prehranu sam skroz promijenila, jedem sve što smo jeli tokom boravka u kući - rekla je.</p><p>Varaždinka je bila u ljubavnoj vezi s dečkom<strong> Dennisom</strong> iz Senja. On teško podnosi što je njegova partnerica premlada otišla te je potresen tragedijom koja ju je zadesila.</p><p>- Ne mogu pričati. U šoku sam. Ne osjećam se dobro - rekao je.</p><p>Vanja je isticala kako joj je on bio najveća podrška u životu.</p><p>- Denisa sam upoznala putem Facebooka, javio mi se nakon što sam izašla iz showa, bio je uporan. Htio me upoznati uživo i ja sam pristala, bio je uporan. On je moja velika podrška. Korak po korak, ne želim brzati. On i ja smo dosta slični, naše životne priče se poklapaju - kazala je.</p><p>Tada je otkrila kako su njih dvoje Valentinovo proslavili nekoliko dana ranije jer Dennis nije mogao doći u Zagreb.</p><p>- Ali zbog mene je došao na četiri sata samo da me vidi. Bilo je kratko, ali slatko. Naravno da treniramo, pokazala sam mu već sve. Znamo jako puno šetati pogotovo u njegovom gradu Senju gdje je sve uzbrdo, to bude odličan trening - ispričala je.</p><p>Smatrala je da su za uspjeh najvažniji volja, rad i disciplina te je vjerovala kako je 'sve u glavi'.</p><p>- Najviše me motiviralo to da jednog dana želim imati prekrasnu obitelj. Da želim dugo živjeti i zdravo. Da imam budućnost, jer sa viškom kilograma nema budućnosti - rekla nam je.</p><p>Tada je poručila svima da ne moraju na neke striktne dijete i praviti sebi pritisak.</p><p>- Nego da si poslože i zamjene prehranu za zdravu, ali finu te da uvedu puno hodanja... Ne treba vam teretana ni skupe stvari, imamo puno šuma, parkova, jezera... Što više kretanja i balansirana prehrana. Preporučila bi im da prvo moraju odlučiti u glavi, jer glava je čudo - savjetovala je Vanja.</p>