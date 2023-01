Posljednji ispraćaj Massima u Zadru: Zbogom, veličanstveni umjetniče, zbogom, prijatelju

Massimo Savić, jedan od najboljih glazbenika na ovim prostorima, bit će sahranjen danas u Zadru.

Na groblje pristižu brojni prijatelji i obitelj, ali i obožavatelji. Na groblju je trenutno tristotinjak ljudi.

Među prvima je stigla Marina Tomašević.

- Znamo se preko 40 godina, još iz doba Doriana Greya. Ja sam jako bila ponosna na njega. Stalno sam se veselila druženju s njim u Zadru. Svi putevi vode u Zadar, i ovo me strašno, ali strašno šokiralo. Ni u primisli mi nije bilo da će se ovako nešto dogoditi, i to tako naglo - rekla je vidno potresena Marina Tomašević.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Stigli su i brojni kolege, Gibonni, obitelji Huljić...

- Svak će ga pamtiti po svome. Kad čovjek ode, i kad svakog koji ga voli i koji ga se sjeća, ostavlja jednu kredencu uspomene. Neke stvari i ne želiš dijeliti s javnosti, ali ono što se možemo složiti da je bio jedna posebna i dostojanstvena figura. On je stvarno posebno proživljavao umjetnost i ozbiljno shvaćao ono što radi. Uvijek ostaje taj glas. I to će ostati specifično. A oni koji ne znaju kakva je on bio osoba, pamtit će ga po njegovom pjevanju - rekao je Tonči Huljić, Massimov kolega i veliki prijatelj.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjetimo, Massimo je preminuo od karcinoma pluća 23. prosinca.

- Naš tata, suprug, ponos i ljubav, Massimo Savić, napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga svijeta, u našim će dušama živjeti vječno; nasmijan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umjetnosti. Zauvijek ćemo biti tvoje cure. Eni i Mirna - objavile su tada Massimove supruga i kći.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najčitaniji članci