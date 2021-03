Rajko Grlić dane provodi u Istri. Sprema novi film, “brusi” scenarij, čeka bolja vremena i novo normalno. Ovih je dana knjiga njegove majke Eve (“Sjećanja i neobjavljene priče”) u nakladi VBZ-a doživjela novo (šesto ili sedmo) izdanje, što je za Hrvatsku sedmo svjetsko čudo. Grlić, pak, čeka američko izdanje svojih “Neispričanih priča”, koje su u Hrvatskoj prije koju godinu bile ultimativni hit. Ovih je dana njegov “Ustav RH” na javnoj televiziji ponovno prinesen pozornosti široke publike, pa se pokazalo da sjajno stari. Sve u svemu, mnogo povoda za razgovor s režiserom koji je zadnjih dana ipak imao puno razloga za tugu.



Express: Zaredale su se smrti oko nas. U nekoliko dana napustili su, vas i nas, najprije vaša sekretarica režije Nada Pinter, a potom i montažer Andrija Zafranović.

Posljednih dana smrt lebdi oko mene. Osjećam se kao čunj pored kojeg kugla odnosi najbliže, a na brojčaniku iznad nas samo se okrene nova, uvijek manja, brojka.

Express: Koliko dugo ste surađivali s Nadom Pinter? Nije bila poznata u široj javnosti, ali je u profesionalnim krugovima uživala jedinstveni respekt? Nevjerojatan je dojam ostavila crtica koju je u Telegramu o njoj objavio kolega Pleše, kako je, naime, Nada čitala vaše scenarije sa štopericom, znajući točno koliko koja scena traje, a vi ste onda prema njezinoj ekspertizi rezali višak?

S Nadom sam prvi put radio 1975. Bila je to serija od šest jednosatnih filmova o hrani za Angela Miladinova i Televiziju Zagreb. Zvala se ‘Žestoke priče’ i snimali smo je gotovo godinu dana, od Pleterja, Dojrana i Vinkovaca do Kala, Međimurja i Vlašića. Bila je to velika produkcija. Nada je bila jedna od prvih skripterica koja je radila i na igranom i na dokumentarnom filmu. Dvadeset i pet godina kasnije, kad smo radili dugometražni dokumentarac ‘Novo, novo vrijeme’, zamolio sam je da preuzme istu ulogu. Uz to, zajedno smo radili tri igrana filma: ‘Josephinu’, ‘Karaulu’ i ‘Neka ostane među nama’ te na kraju dugo zajedno pripremali ‘Ustav Republike Hrvatske’, no ona se razboljela pred samo snimanje. Sve verzije svih scenarija svih tih filmova Ante Tomić i ja prvo smo na provjeru slali Nadi. Ne samo da nam ispravi tehnikalije, kaže da smo isti lik vodili pod dva imena, nego prije svega da čujemo njezino mišljenje. Sjajno je čitala scenarije. Na samom snimanju Nada je bila jedna, a drugi je bio Andrija Zafranović u montaži, koje sam zvao svojim ‘detektorima laži’. Naime, kad radiš film, lako odletiš od tla, počinješ, uz silnu lasku bližnjih, vjerovati da ti baš sve ide od ruke, da si ti...Ukratkom lako otputuješ. Tad je strašno važno uza sebe imati nekoga tko ti kaže da je ovo što si sad snimio očajno. Nabrajam da bih rekao kako smo dugo i puno zajedno radili, kako mi je bila beskonačno važna i kako je ona ugrađena u te filmove. Puno smo se družili i privatno. Bila je izuzetno bliska s mojom suprugom Anom. Ne pamtim dan u zadnjih petnaestak, dvadeset godina da se njih dvije nisu čule ili u najgorem slučaju dopisivale. Ukratko Nada, ta vrhunska profesionalka koja je po svijetu radila s najvećim režiserima i glumcima, bila je jedna tiha, povučena i beskonačno skromna žena za koju s ponosom mogu reći da nam je bila gotovo član obitelji.



Express: Istu bih rečenicu, isto pitanje, mogao postaviti za Zafranovića. Bio je veliki montažer? Kolika je uopće uloga montažera na filmu?

Da, bio je veliki montažer. Kao i Nada, tih, miran, povučen. A iza te mirne slike ležala je golema energija. Sve što sam radio od ‘Čaruge’ 1989. do ‘Ustava Republike Hrvatske’ 2016., svaki kadar svakog igranog i dokumentarnog filma koji sam snimio u tih tridesetak godina prošao je kroz Andrine ruke. Čitao je svaku verziju svakog od tih scenarija i kad bismo počeli snimati, sjeo bi za montažni stol i počeo slagati materijal. Tako smo dan nakon završetka snimanja imali prvu montažnu verziju filma. Odgledali bismo je i onda sjeli montirati. Nakon tri, uglavnom četiri mjeseca sjedenja, svaki dan osim nedjelje, od 9 do 18 sati, poput najgorih činovnika, izašli bismo i rekli, da to je to, najbolje što mi možemo. U tom razdoblju Andro je bio potpuno posvećen filmu. Ništa drugo za njega tad nije postojalo. Nakon trideset godina tako smo se dobro znali da je montaža za mene bila razgovor s nekim tko o meni i mojem materijalu zna više od mene samoga. Film se priča tri puta, u scenariju, na snimanju i na kraju u montaži. Tu, u tom završnom činu, strašno je važno imati uz sebe pravog igrača, mudrog igrača, koji može čitav film držati u glavi i paziti da se ni s čim ne poremeti njegov prirodni ritam. Andro je bio upravo to i puno više od toga. Teško mi je sad i pomisliti da bih s nekim drugim, s nekim s kojim se ne osjećam i ne znam tako dobro, mogao ući u montažu.



Express: Obje su ove smrti prošle prilično nezapaženo. Tako nam je, skoro šutke, ispraćen niz važnih ljudi iz kulture - Vaništa, Goldstein, Stanko Lasić...

Da, veliki ljudi koji su ostavili ozbiljan trag o ovom vremenu i prostoru odlaze neprimjetno. Točnije rečeno, potpuno ignorirani od sredine koju je politika u ovih tridesetak godina pretvorila u duhovno zrakoprazni prostor koji prezire i umjetnost i kulturu.

Express: S obzirom na to da imate adresu u Zagrebu, ali i u Istri, pa onda i u Ohiju, možete s prilično različitih točaka vidjeti našu situaciju, kulturnu, političku, demografsku. Kako vam se stvari čine iz Zagreba, kako iz Istre, gdje ste već osam mjeseci, a kako iz Amerike? Jesmo li od tuda vidljivi, i ako jesmo, kako izgledamo?

Zagreb - Athens - Grožnjan, to je moj Bermudski trokut. Kad sam u jednoj od te tri točke, imam, barem si utvaram, bolji pogled na ostale dvije. Najtužniji je pogled na Zagreb, grad kome su ukrali dušu. Grad koji se raspada i fizički i duhovno. Grad u kojemu je neki popić uspio uništiti reputaciju jedinog ozbiljnog sveučilišta koje smo imali, u kojemu su uništili tvornice, Imunološki zavod, Brodarski institut... Grad u kojemu su centar pretvorili u periferiju, a periferiju u zabačeno selo. Glupo je lupati po mrtvom čovjeku, jer on je samo izdanak političke klase bahatih i nesposobnih koji ovdje vladaju, ali bojim se da će tih dvadeset godina šerifske vladavine ovaj grad još dugo osjećati, ako se od toga ikad i uspije oporaviti.



Express: Pripremali ste ekranizaciju ‘Na rubu pameti’. Kako stoje stvari?

Sad smo na sedmoj ruci scenarija. Koristimo vrijeme koje nam je korona poklonila da scenarij učinimo boljim. Sve pripremne aktivnosti su zasad na ‘virusnom’ čekanju. Nadamo se snimanju u proljeće iduće godine. Prošli smo na HAVC-u i srpskom fondu za koprodukcije, a u ovom trenutku smo na natječajima u četiri europske zemlje: Makedoniji, Bugarskoj, Slovačkoj i Poljskoj. Situacija u Europi je teška, neke zemlje, kao npr. Slovenija, više ne izdvajaju ne samo za film, nego, tvrde prijatelji iz Ljubljane, ni za kulturu kao takvu. U drugim zemljama fondovi su smanjeni. A bez tri, četiri zemlje ne možeš u Europi snimiti film. S druge strane, otišli su Nebojša Glogovac, Nada Pinter, Andrija Zafranović, sve ljudi s kojima smo počeli pripremati ovaj film. Ali umjesto da plačem, radije ću se poslužiti onim što je nedavno, odgovarajući na slično pitanje, izgovorio moj scenaristički suborac Ante Tomić: Citirat ću komandanta Druge dalmatinske brigade u poruci drugu Titu na Sutjesci: ‘Izgubili smo dvije trećine ljudstva, ali računajte na nas kao da smo u punom sastavu’.



Express: Čime se sad bavite?

Prije svega, uživam u Istri. COVID mi je poklonio mogućnost da na svom američkom sveučilistu predajem online. Uz to, često iz Istre gostujem na drugim sveučilištima, pokazujem filmove, predajem, razgovaram s publikom... Uz to, malo pomalo, ali uporno se igram sa scenarijem, jednom mjesečno pišem kolumnu za Večernjakov Obzor... Za čovjeka mojih godina i puno previše. Ukratko, ova godina more i nelagode za mene i moju suprugu postala je godina užitka u prirodi, u godišnjim dobima, u sjajnoj hrani i vinima, u razgovorima s tihim, marljivim i dragim ljudima koji nastanjuju ovu, neku drugu i drugačiju Hrvatsku, ‘Hrvatsku s ljudskim licem’.

Express: Kinematografija nam je - ako o kinematografiji možemo govoriti - ipak prilično živahna. Što vam se zadnjih godina dopalo u hrvatskoj kulturi - filmu, književnosti, teatru?

Da, kinematografija se oporavlja od pogroma izvedenog nad Hribarom. Dokumentarci su postali udarna snaga. Od onoga što sam vidio, a nisam vidio puno toga, uzbudila su me dva igrana: ‘Dnevnik Diane Budisavljević’ Dane Budisavljević i ‘Tereza 37’ Danila Serbedžije. Od dokumentarnih, koji su sve bolji, da spomenem samo jedan, ‘Srbenku’ Nebojše Slijepčevica. Sve moćni filmovi mladih režisera i režiserki s kojima bi se ponosile i veće kinematografije od naše. Od knjiga u zadnjih mjesec dana uživao sam u ‘Summa atheologice’, bogohulno božanstvenoj knjizi Borisa Dežulovića i ‘Putujućem kazalištu’ Zorana Ferića. On mi je kao Zagrepčaninu koji je odrastao, s petnaest godina razlike u njegovu korist, u gotovo istim kvartovima, išao u ista kina... vrlo blizak. Volim ga čitati ne samo zato što sjajno piše, nego i zbog nostalgične šetnje koju mi u svojoj literaturi priređuje. Tu moram spomenuti i knjigu Tvrtka Jakovine ‘Budimir Lončar - od Preka do vrha svijeta’. S guštom sam pročitao tih 750 stranica o čovjeku o kome puno znam i koga osobno znam, ali čiji se životopis, ovako dobro napisan, čita kao pustolovni roman o vremenu u kojemu smo živjeli i o kome nismo baš sve znali. Što se teatra tiče, nisam ljubitelj kompjutorskog gledanja predstava, tako da nisam vidio ništa što se proizvelo u zadnjih godinu, a i dulje.



Express: Što će biti nakon COVID-a, ako ima smisla govoriti o vremenu nakon COVID-a.

Svijet će se radikalno promijeniti jer će se, ako već i nije, radikalno promijeniti naše poimanje svijeta, kao i uloge nas u tom svijetu. Vjerojatno će taj ‘novi svijet’ sličiti dugodlakom psu koji izlazi iz rijeke i sa sebe trese vodu. Tako će se svijet otresti mnogih običaja, navika, načina života koje smo živjeli. Ali doći će neki novi te će ovi naši današnji životi i rituali pasti u daleki zaborav. Tko preživi, pričat će.

Express: Bili ste, usput, kivni na Trumpa, pa ste spomenuli analizu NYT-a prema kojoj u deset zemalja s najvećim brojem žrtava od COVID-a dominiraju populisti. Trump je otišao, s namjerom da se vrati, a naslijeđe mu je prilično vitalno. Osjetite li svuda oko nas kako su ljudi sluđeni, vjeruju u urotu, čipiranje, 5G mrežu...

Da odmah budemo jasni. Trump se neće vratiti. Trumpizam je živ, ali on je ‘mrtav’. On će još dugo jahati republikansku partiju, a onda će njegovi trabanti polagano pokušati preuzeti njegovo mjesto. Među njima treba tražiti njegova nasljednika. Ali tko god to bio, nosit će Trumpov biljeg luzera, a s tim se u Americi ne prolazi najbolje. Što se nas i populizma tiče, mislim da smo mi, nakon 30-godišnjeg upornog njegovanja najprimitivnijeg nacionalizma, postali prirodno stanište za populizam. On na nacionalizmu najlakše raste. Čudim se da se kod nas kao posljedica svega toga još ne uči da je Zemlja ravna ploha.



Express: Knjiga vaše majke Eve pod naslovom ‘Sjećanja (i neobjavljene priče)’ ovih je dana ponovno tiskana. To je koje, peto, šesto izdanje?

Prvo izdanje je uredio Nenad Popović, bez koga vjerojatno ne bi ni bilo te knjige. On je mamu uspio nagovoriti da svoje bilješke i priče slozi u autobiografsku knjigu, on se o njoj brinuo tih ratnih godina dok ju je pisala i s njom na kraju kao urednik pomagao oko knjige. Kod njega je knjiga izašla u nekih pet, šest, neki kažu i više izdanja. Ne znam točnu brojku. Izuzetno mi je drago da je VBZ, to jest da su Drago Glamuzina i Lidija Krvarić prepoznali tu knjigu i odlučili se za novo izdanje. U njemu je gotovo trećina novog materijala, i to s diska koji sam našao u maminoj ostavštini. Posebno mi je drago što je moja kći imala priliku opremiti knjigu svoje bake.

Express: Kod nas su takva pretiskavanja iznimno rijetka. Čime objašnjavate njezin uspjeh?

Jednostavnošću i veseljem s kojom je mama ispričala gotovo nevjerojatnu životnu priču punu obrata i tragedija. Pamtim kad je knjiga izašla i kad bih s mamom otišao u grad na sladoled kako su joj prilazili nepoznati ljudi njezinih godina i zahvaljivali na knjizi uz gotovo uvijek istu rečenicu: ‘Hvala Vam što ste pričajući Vaš život ispričali i naš’.

Express: Hoćete li tiskati ponovno vaše ‘Neispričane priče’? Knjiga je bila, malo je reći, zapažena, ne samo ovdje, nego i u tzv. regionu.

Ne znam hoće li se ponovno tiskati. Da, knjiga je ovdje dobro prošla. Imala je u Srbiji četiri izdanja, u Hrvatskoj tri, jedino što je beogradska tiraža četiri puta veća od zagrebačke i još se dobro prodaje. Ali to je već neka druga priča, priča o umijeću prodaje knjiga. Za američko izdanje koje bi se u New Yorku trebalo pojaviti u listopadu pod naslovom ‘One More for the Road: A Director’s Notes on Exile, Family and Film’ ispisao sam još petnaestak novih priča. To ću učiniti i za češko izdanje koje bi se trebalo pojaviti u Pragu pred kraj iduće godine.



Express: Izraelski filozof Harari kaže kako, sve u svemu, ipak živimo u najbolje doba čovječanstva - nema svjetskih ratova, pandemijska glad je iskorijenjena, tehnika i znanost su na nevjerojatnoj razini - a ni vama u Istri, slutim, nije sasvim loše...

Bilo bi bogohulno reći da nam je loše. Dapače, rekli bismo mi iz Zagreba u Istri. Nama je ovdje sjajno. Jednom riječju - život je lijep.

Potražite novi broj tjednika Express na svim kioscima!