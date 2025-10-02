Poslušajte 'Fakof Luzeri', novi singl Savršenih Marginalaca

Savršeni Marginalci objavljuju novi singl 'Fakof Luzeri', drugi autorski udar pod diskografskom kućom Dancing Bear, kojim nastavljaju svoj nezaustavljivi niz nakon singla “Ai Ai Ai”. Prvijenac je skupio gotovo 250 tisuća pregleda na YouTubeu i pokazao da publika itekako prepoznaje smjer kojim bend ide – energičan, direktan i bez kompromisa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok je “Ai Ai Ai” otvarao pitanje odnosa čovjeka i umjetne inteligencije, “Fakof Luzeri” se okreće suvremenoj ispraznosti i lažnim vrijednostima koje svakodnevno oblikuju naše živote.

“Novom pjesmom i spotom ‘Fakof Luzeri’ pristupili smo marginalno i ironično, podsmjehujući se na zadanu temu kroz stripovski oblikovanu svojevrsnu futurističku utopiju koja je postala ništa drugo nego ubrzana moderna mizantropija, sa našom jasnom i glasnom porukom: Fakof luzeri!” poručuje bend.

Foto: PROMO

Spot, sniman u napuštenom prostoru robne kuće u Samoboru, potpisuje redatelj Roko Dropuljić, a dodatnu iskru daju prepoznatljiva lica poput Maria Petrekovića i Joška Tešije. Vizual je izveden u stripovskom duhu, zabavno pretjeran i uvrnut, što je savršeno sjelo na bendovu mješavinu humora i ozbiljne društvene kritike.

- Živimo u svijetu u kojem se neprestano traže logika i istina, ali upravo u vremenu kada je gotovo sve na dohvat ruke, ljudi olako prihvaćaju lažne i novoizmišljene vrijednosti. Kad pogledate spot i poslušate pjesmu, slobodno se zapitajte: gdje su

nestale one prave ljudske vrijednosti, vrline i osobine koje krase dobre, vrijedne i pametne ljude? - nadodaju članovi benda.

Savršeni Marginalci čine trojka legendarnih Hladnog piva – Zoran Subašić (Zoki – gitara), Mladen Subašić (Suba – bubnjevi) i Krešimir Šokec (Šoki – bas) – kojima se pridružio Hrvoje Krmpotić (Krmpa – vokali) iz benda Deafness by Noise.

Bend je bez pauze nastavio punim gasom graditi vlastitu priču, a njihovi koncerti već sada potvrđuju da nova postava donosi kombinaciju adrenalina, sirove energije i zarazne povezanosti s publikom.

Foto: PROMO

Glazbeni dio sniman je u studiju Jura u Zagrebu gdje je bubnjeve, gitare i vokale zabilježio Ivan Havidić dok je bas snimio Bernard Mihalić u Podmornici u Samoboru. Za miks se pobrinuo Jason Livermore u Blasting Roomu (Colorado), a mastering odradio Paul Logus u New Yorku, dok su autori glazbe i teksta sami Savršeni Marginalci u punom sastavu.

“Fakof Luzeri” je još jedan dokaz da Marginalci nisu tu da podilaze trendovima, nego da ih ismiju i razotkriju. Bend trenutno radi na svom prvom autorskom albumu, a novi singl jasno pokazuje kako će taj materijal zvučati – glasno, beskompromisno i s dovoljno humora da i najtvrđe poruke sjednu upravo gdje treba. Savršeni Marginalci dolaze s punim arsenalom, a njihova priča tek kreće.