Obavijesti

Show

Komentari 0
GLAZBENI NOVITET

Poslušajte 'Fakof Luzeri', novi singl Savršenih Marginalaca

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Poslušajte 'Fakof Luzeri', novi singl Savršenih Marginalaca
2
Foto: PROMO

Novom pjesmom i spotom ‘Fakof Luzeri’ pristupili smo marginalno i ironično, podsmjehujući se na zadanu temu kroz stripovski oblikovanu svojevrsnu futurističku utopiju, poručuje bend

Savršeni Marginalci objavljuju novi singl 'Fakof Luzeri', drugi autorski udar pod diskografskom kućom Dancing Bear, kojim nastavljaju svoj nezaustavljivi niz nakon singla “Ai Ai Ai”. Prvijenac je skupio gotovo 250 tisuća pregleda na YouTubeu i pokazao da publika itekako prepoznaje smjer kojim bend ide – energičan, direktan i bez kompromisa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok je “Ai Ai Ai” otvarao pitanje odnosa čovjeka i umjetne inteligencije, “Fakof Luzeri” se okreće suvremenoj ispraznosti i lažnim vrijednostima koje svakodnevno oblikuju naše živote.

“Novom pjesmom i spotom ‘Fakof Luzeri’ pristupili smo marginalno i ironično, podsmjehujući se na zadanu temu kroz stripovski oblikovanu svojevrsnu futurističku utopiju koja je postala ništa drugo nego ubrzana moderna mizantropija, sa našom jasnom i glasnom porukom: Fakof luzeri!” poručuje bend.

Foto: PROMO

Spot, sniman u napuštenom prostoru robne kuće u Samoboru, potpisuje redatelj Roko Dropuljić, a dodatnu iskru daju prepoznatljiva lica poput Maria Petrekovića i Joška Tešije. Vizual je izveden u stripovskom duhu, zabavno pretjeran i uvrnut, što je savršeno sjelo na bendovu mješavinu humora i ozbiljne društvene kritike.

- Živimo u svijetu u kojem se neprestano traže logika i istina, ali upravo u vremenu kada je gotovo sve na dohvat ruke, ljudi olako prihvaćaju lažne i novoizmišljene vrijednosti. Kad pogledate spot i poslušate pjesmu, slobodno se zapitajte: gdje su
nestale one prave ljudske vrijednosti, vrline i osobine koje krase dobre, vrijedne i pametne ljude? - nadodaju članovi benda.

'AI AI AI' Ide im i bez Kekina! Savršeni Marginalci objavili su prvi singl
Ide im i bez Kekina! Savršeni Marginalci objavili su prvi singl

Savršeni Marginalci čine trojka legendarnih Hladnog pivaZoran Subašić (Zoki – gitara), Mladen Subašić (Suba – bubnjevi) i Krešimir Šokec (Šoki – bas) – kojima se pridružio Hrvoje Krmpotić (Krmpa – vokali) iz benda Deafness by Noise.

Bend je bez pauze nastavio punim gasom graditi vlastitu priču, a njihovi koncerti već sada potvrđuju da nova postava donosi kombinaciju adrenalina, sirove energije i zarazne povezanosti s publikom.

Foto: PROMO

Glazbeni dio sniman je u studiju Jura u Zagrebu gdje je bubnjeve, gitare i vokale zabilježio Ivan Havidić dok je bas snimio Bernard Mihalić u Podmornici u Samoboru. Za miks se pobrinuo Jason Livermore u Blasting Roomu (Colorado), a mastering odradio Paul Logus u New Yorku, dok su autori glazbe i teksta sami Savršeni Marginalci u punom sastavu.

“Fakof Luzeri” je još jedan dokaz da Marginalci nisu tu da podilaze trendovima, nego da ih ismiju i razotkriju. Bend trenutno radi na svom prvom autorskom albumu, a novi singl jasno pokazuje kako će taj materijal zvučati – glasno, beskompromisno i s dovoljno humora da i najtvrđe poruke sjednu upravo gdje treba. Savršeni Marginalci dolaze s punim arsenalom, a njihova priča tek kreće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama
NEPREPOZNATLJIVA JE!

FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama

Melania je zavela Donalda Trumpa 1998., imala je tada 28 godina. A svega par godina prije toga, skinula se gola i pozirala pred fotićem za jedan muški časopis... Prošlo je skoro 30 godina otkako su fotke nastale
FOTO Kći Nives Celzijus zaludila je fanove: 'Pa ista si mama!'
LIJEPA TAISHA

FOTO Kći Nives Celzijus zaludila je fanove: 'Pa ista si mama!'

Lijepa Taisha Drpić bila je sa svojom majkom, Nives Celzijus, na putu u Istanbulu odakle su objavile nekoliko zajedničkih fotografija. Njihovim je pratiteljima teško reći koja je ljepša...
FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...
DJELIĆ ŽIVOTA KROZ FOTKE

FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...

Prije 21 godine poljubila je sustanarku Sanju Kvastek u jacuzziju i 'digla' Hrvatsku na noge, a danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Antonija Blaće preživjela je sve reality faze, modne eksperimente i televizijske trendove, a i dalje je jednako šarmantna i spontana kao onog dana kad je prvi put ušla u Big Brother kuću. Danas slavi 46. rođendan!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025