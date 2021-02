Karmela Vukov Colić (52) na Instagramu je objavila video na kojem se vozi u automobilu te pjeva hit 'Nocturno' Olivera Dragojevića.

- Kad te zorom, dok krstariš gradom u autu punom knjiga, od pošte do knjižare, pa od knjižare do knjižare, 'pogodi' s radija... - napisala je u opis snimke.

Pratitelji su je pohvalili.

- Karmela takva se jednom rađa, jako pozitivna puna dobre vibre, samo tako naprijed - pisali su joj.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih voditeljica je krajem 2018. otišla s HRT-a nakon 30 godina rada. U međuvremenu je glumila u mjuziklu 'Menopauza', vodila je emisiju na studentskom radiju, a nedavno je u razgovoru za Gloriju progovorila u detaljima odlaska s HRT-a.

- Promijenile su se stvari na hrvatskoj televiziji, meni je to postalo iznimno stresno i zapravo mi je na zdravlje odreagiralo. Mogla sam birati hoću li na operaciju ili ću se maknuti od tog stresa. Nisam ja mislila otići s televizije odmah na prvu, ponudila sam im da izađem iz radnog odnosa pa da radim sve što sam radila, i za manje novce, samo da imam neko svoje vrijeme, ali naravno nisu pristali na to pa sam im rekla: 'Ja onda moram otići' i tako je to bilo - rekla je za Gloriju Karmela koja se posvetila receptima, a nedavno je izdala knjigu 'Kuhinja života'.