Poslušajte kako zvuče Abbini hitovi u izvedbi jednog od najtraženijih ABBA tribute banda!

Eni Jurišić smo zapamtili kao atraktivnu plavušu, odličnog energičnog glasa koja je došla do polufinala natjecanja u popularnom showu The Voice. No da je članica jednog od najrasviranijih bandova, koji odlično skidaju najpopularniju pop skupinu svih vremena ABBA, to sigurno nismo znali. Njen band The Abbazzia iz Rijeke svira po cijelom svijetu, no po prvi puta na traženje mnogih, koji su ih negdje vani ili tu kod nas u nekoj turističkoj destinaciji čuli, 24.3.2018 dolaze u Zagreb u Metropolis klub.

Band - Abbazia iz Rijeke sačinjen od istaknutih glazbenika koji sa pravom nose epitet i priznanje autentične izvedbe popularne ABBE. Zahtjevne vokalne dionice spojile majka i kći Jozefina i Eni Jurišić. Jozefina poznata kao lead vokal nekad popularne riječke grupe 777, a hvaljena Eni polufinalistica Voice-a, koja se nedavno predstavila i na Zagrebačkom festivalu.

Muški dio banda čine Branko Fućak -pjevač i kompozitor iz Rijeke, koji je skladao i sudjelovao na svim velikim hrvatskim festivalima zabavne glazbe, a uz njega i Aleksandar Valenčić, kompozitor, aranžer i glazbeni producent koji je aranžirao 6 pjesama za „Eurosong“, i to za predstavnicu Hrvatske (2003.), Bosne i Hercegovine (2005.), dvaput za Sloveniju (2007. i 2009.) i dvaput za Portugal (2008. i 2012.).

Ova hvalevrijedna grupa osim što rastura po Europi, nastupala je i na na zimskim Olimpijskim igrama – Sestriere 2006. Razlog popularnosti je i njihova posebna pažnja posvećena je autentičnosti zvuka i izvedbe vodećih i pratećih vokala, te njihovim aranžmanima razrađenim u detalje po kojima je ABBA toliko poznata. Slušatelji prilikom koncerta često izjavljuju kako, zatvorivši oči, imaju osjećaj kao da slušaju „pravu ABBA-u“.

A što više dodati o samoj ABBI!! Pop institucija jedan od najoriginalnijih i najpopularnijih bandova ikada ABBA je sa svojih devet studijskih i jednim live albumom koji su objavljeni u periodu od 1972. do 1982. godine zauvijek promijenila tijek popularne glazbe u svijetu. Njihovo glazbeno naslijeđe,utjecaj, popularnost i komercijalna održivost potkrijepljeni su kroz nevjerojatnih 380 milijuna prodanih albuma i singlova. Dodatnu potvrdu za svoju sjajnu ostavštinu u pop kulturi primili su 15. ožujka 2010. godine kada su postali članovi ”Rock and Roll Hall of Fame”. Također, dalekosežna ostavština grupe ABBA leži i u činjenici da je njihove pjesme obradilo i preuzelo preko nekoliko stotina bendova i pjevača. Iako naizgled jednostavne na prvo slušanje, njihove pjesme nisu nimalo lake za izvedbu. Ali ono što vam ova hvaljena riječka skupina po prvi puta može predstaviti u Zagrebu je upravo autentični zvuk ABBA-e koji će vas direktno prebaciti u pop ABBA groznicu 70tih i 80tih godina.

Za sve ABBA nostalgičare i poklonike njihovih bezvremenskih hitova ovo će biti prava poslastica, a orgnizatori najavljuju još i presvlačenje cijelog kluba u jedan veliki plesni podij sa disco kuglama i najvećim pop hitovima iz toga doba. Dovoljan razlog da nikako ne propustite ovu jedinstvenu pop disco groznicu i začagate u na popularne „ABBAtonove“.

Poslušajte kako zvuče neki ABBA hitovi u izvedbi Abbazzie.

Ulaznicu za ovaj koncert možete kupiti po pretprodajnoj cijeni od samo

:: 20 KN ::: a na dan koncerta 30KN ::::

Metropolis klub (šank), Avenija Dubrovnik 10 (preko puta Velesajma) & putem sustava ::: EVENTIM :::