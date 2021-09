Starleta Kim Kardashian (40) se 2007. godine našla u središtu pozornosti medija, nakon što je procurila njezina snimka seksa koju je 2002. snimila s tadašnjim dečkom, R&B pjevačem Ray J-em (40).

Par je prekinuo iste godine jer je snimku u javnost navodno plasirao sam Ray J. Ubrzo nakon počeo se prikazivati reality show 'Keeping up with the Kardashians' kojim je starleta postigla svjetsku slavu.

Bivši Ray J-ev menadžer, Wack 100, nedavno je u jednom podcastu izjavio da postoji još jedan kućni uradak pjevača i Kardashianke. Tvrdi kako je druga snimka duža i puno 'slikovitija', te da je ima spremljenu na svom računalu.

Wack je izjavio kako će snimku, koju dosad nitko nije vidio, dati bivšem Kiminom suprugu Kanyeu Westu (44).

- To je majka njegove djece - objasnio je. Njegov postupak je razbjesnio Ray J-a, koji je sada otac dvoje djece.

- To nije nimalo cool. Trudim se biti skroman i zahvalan na svim blagoslovima koje imam. Kako mogu pokazati osobni rast i zrelost ako se takve stvari stalno događaju? Sada sam otac i moj je posao da budem sjajan roditelj svojoj djeci i da mi oni budu na prvome mjestu. To je jedina poruka koju želim poslati - komentirao je Ray J na svom Instagram profilu.

Odvjetnik Kim Kardashian, Marty Singer prošli tjedan je negirao postojanje neobjavljene snimke seksa nje i Ray J-a.

- Tvrdnja da postoji neobjavljena snimka seksa nedvojbeno je lažna. Žalosno je da ljudi iznose takve tvrdnje samo kako bi pokušali steći svojih 15 minuta slave - rekao je Singer za TMZ.