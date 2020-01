Posvojio kćeri pa ih 'popravio': Operirao im grudi, lice i guzu...

Jedna neobična priča o plastičnim operacijama stiže iz Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o američkom plastičnom kirurgu Michaelu Niccolu koji je posvojio dvije kćeri Charm i Britanni, a onda ih odlučio 'popraviti'. Charm je počeo sređivati već s deset godina jer joj se nije svidio pupak, a danas su ove dvije sestre redovne klijentice svojega oca.

Foto: Privatni album

Britanni je grudi operirala već sa 18 godina, dok je Charm čekala da napuni 25. Osim grudi, djevojke su korigirale noseve, jagodice, a čak su povećale i stražnjice.

- Kad sam završila srednju školu, tata mi je rekao da ima poklon iznenađenja za mene. Već sutradan mi je povećao grudi - ispričala je Britanni te dodala kako je odrasla u okruženju gdje je estetska kirurgija sasvim normalna stvar.

Foto: Privatni album

- Odrasle smo u Oragne Countyju i kad vidiš koliko ljudi se odlučuje na plastične operacije, ne čini se to kao neka velika stvar - izjavila je Britanni kojoj su svi prijatelji pohvalili veličinu grudi.

- Nisam htjela imati prevelike grudi i mislim da je ovo savršena veličina. Toliko su dobro napravljene da izgledaju prirodno - komentirala je Britanni te dodala kako su je mnogi ispitivali zar joj nije čudno da joj otac operira grudi.

- Nije čudno jer me gledao golu kad sam bila djevojčica. Uostalom, on se toliko grudi nagleda godišnje, da je to njemu kao na traci - dodala je.

Foto: Privatni album

Obje sestre se redovno podvrgnu tretmanima botoksa kako bi smanjile bore.

- Svaki mjesec nešto radimo s kožom. Mislim da je botoks bitan jer smanjuje nastanak bora, a ubrizgavam ga i u pazuhe da se manje znojim - objasnila je Charm. I dok ih njihov otac s radošću operira, majka Penny protivi se operacijama.

Foto: Privatni album

- Mislim da je pogrešno dozvoljavati im da operiraju sve što im se ne sviđa. Bojim se da će postati ovisne o kirurgiji - komentirala je mama, dok se Michael ne osjeća nimalo odgovorno za njihovu 'ovisnost'.

- Ja nisam direktno utjecao na njih, ali činjenica je da su odrasle u takvom okruženju gdje su takve stvari potpuno normalne - zaključio je plastični kirurg.

POGLEDAJTE VIDEO: