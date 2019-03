Došlo je do greške: Marko i Ela nisu trebali ići u plesni dvoboj?

Nova TV je nešto 'zeznula' s brojem glasova, u dvoboj su trebali ići Davor i Valentina, komentirali su gledatelji na jučerašnju emisiju 'Plesa sa zvijezdama'. Naime, na kraju emisije kada su bili prikazani brojevi glasova publike, gledatelji su primijetili kako je došlo do greške u konačnom zbroju bodova te da je pogrešan par završio u dvoboju.

Foto: Nova TV

- U dvoboj nisu trebali ići Marko i Ela. Prema broju glasova žirija i publike, oni sveukupno imaju 16 bodova, a Davor i Valentina sedam, isto kao i Ana i Mario - objasnili su.

Foto: screenshot/

Tako ispada da su u dvoboju trebali sudjelovati Ana i Mario s Davorom i Valentinom, a ne Marko i Ela. No, Nova TV tvrdi kako je došlo samo do grafičke greške, a ne do 'sabotaže' plesnih parova.

Foto: screenshot/

- Došlo je do nenamjerne pogreške u grafičkom prikazu postotaka rezultata glasovanja publike na kraju emisije. To nije utjecalo na finalnu rang listu natjecatelja showa, koju daje ukupan zbroj bodova od žirija i publike, koja je nedvojbeno ispravna - tvrde s Nove TV.

Foto: Nova TV

- Kao što smo već vidjeli u emisiji, prvo su mjesto zauzeli Slavko i Gabriela, dok su plesni parovi Marko i Ela te Ana i Mario otišli u plesni dvoboj - dodali su.