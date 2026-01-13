Obavijesti

Show

Komentari 0
MANEKENKA U SUZAMA

Potresna ispovijest Nine Morić: Evo što je rekla u dokumentarcu

Piše Tina Ozmec-Ban, Dora Pek,
Čitanje članka: 4 min
Potresna ispovijest Nine Morić: Evo što je rekla u dokumentarcu
4
Foto: Youtube/screenshot/Profimedia

U Netflixovu dokumentarcu ‘Paparazzi King’ govori o prekidu blizanačke trudnoće do kojega je došlo dok je bila s Fabrizijem Coronom

Admiral

Što da vam kažem, da sam ubila dvoje djece?, govori manekenka Nina Morić u novoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji 'Paparazzi King'. Riječ je o seriji koja u pet epizoda prati život i pad nekadašnjeg talijanskog 'kralja paparazza' Fabrizija Corona, a u drugoj epizodi fokus je stavljen na njegov odnos s bivšom suprugom. Morić u dokumentarcu govori o prekidu blizanačke trudnoće do kojega je došlo dok su bili zajedno.

POGLEDAJTE GALERIJU:

31
Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

- Nisam ponosna na to - priznala je Nina.

U suzama je ispričala da joj je odluka o prekidu trudnoće s blizancima ostala kao osjećaj krivnje koji je nikad nije napustio. Naglasila je da 'ne pokušava provocirati', nego otvoreno govori o traumi koju je godinama nosila u tišini. Iako su odluku donijeli zajedno, kaže da je sav teret na kraju ostao na njoj.

Fabrizio Corona and his wife Nina Moric at the opening of Sala Bingo, Italy - Feb 2002

- On je to htio, ali ja sam pristala. Dakle, i ja sam to htjela. A htjela sam da me zaustavi - rekla je Morić i dodala kako o tome poslije više nikad nisu razgovarali.

Morić je istaknula i kako je Corona dao imena djeci koju su čekali, iako je znao da se trudnoća neće nastaviti. Taj je detalj, tvrdi Nina, 'njezinu bol učinio gotovo nepodnošljivom'. Dokumentarac donosi i Coroninu perspektivu.

- To je rana koju ona nosi sa sobom. Ja ne - rekao je i objasnio da ju je uvjerio na prekid trudnoće jer se tad nije osjećao spremnim, najviše zbog financija.

Fabrizio Corona in tribunale
Foto: LaPresse/Gian Mattia D'Alberto

- Plan nam je bio imati dijete barem godinu i pol kasnije, nakon što smo izgradili sve što smo namjeravali izgraditi. Zato sam je nagovorio na abortus - rekao je Corona.

Taj je događaj, prema dokumentarcu, kasnije postao prekretnica koja ga je gurnula u opsesiju uspjehom i novcem.

- Od toga dana počeo sam zarađivati goleme iznose kako se više nikad ne bih našao u takvoj situaciji - priznao je Corona, a kasnije je otkrio i kako je Nina ostala trudna godinu i pol nakon teške odluke.

Dobili su sina Carlosa, ali njihov brak nije potrajao...

Split: Nina Mori? prošetala modnom pistom na gala modnoj reviji Wedding day
Split: Nina Mori? prošetala modnom pistom na gala modnoj reviji Wedding day | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Osvojio je srca žena diljem regije i ljubio brojne ljepotice, evo s kim se na kraju skrasio
POPULARNI GLUMAC

FOTO Osvojio je srca žena diljem regije i ljubio brojne ljepotice, evo s kim se na kraju skrasio

Miloš Biković, mnogima poznat kao glavni glumac u filmovima 'Južni vetar', danas slavi 38. rođendan. Ostvario je bogatu karijeru tijekom koje je ljubio brojne ljepotice, a skrasio se s Ivanom Malić, s kojom ima i sina. U galeriji pogledajte kako se miljenik žena mijenjao kroz godine
FOTO Blankin Ruben u javnosti s atraktivnom manekenkom: Evo s kojim ga ženama još povezuju
U OTVORENOM BRAKU

FOTO Blankin Ruben u javnosti s atraktivnom manekenkom: Evo s kojim ga ženama još povezuju

Ruben Van Gucht, suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, bio je ovih dana na dodjeli Zlatne kopačke, nagradi za najboljeg strijelca u Belgiji. No s njime nije Blanka već manekenka Valentine Besard
Andrea Šušnjara u suzama: 'Srce će mi puknut od tuge'
EMOTIVNA OBJAVA

Andrea Šušnjara u suzama: 'Srce će mi puknut od tuge'

Pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila teške vijesti. Naime, zauvijek se oprostila od svog voljenog psa koji joj je godinama pružao podršku i utjehu u teškim trenucima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026