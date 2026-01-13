Potresna ispovijest Nine Morić: Evo što je rekla u dokumentarcu

Što da vam kažem, da sam ubila dvoje djece?, govori manekenka Nina Morić u novoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji 'Paparazzi King'. Riječ je o seriji koja u pet epizoda prati život i pad nekadašnjeg talijanskog 'kralja paparazza' Fabrizija Corona, a u drugoj epizodi fokus je stavljen na njegov odnos s bivšom suprugom. Morić u dokumentarcu govori o prekidu blizanačke trudnoće do kojega je došlo dok su bili zajedno.

- Nisam ponosna na to - priznala je Nina.

U suzama je ispričala da joj je odluka o prekidu trudnoće s blizancima ostala kao osjećaj krivnje koji je nikad nije napustio. Naglasila je da 'ne pokušava provocirati', nego otvoreno govori o traumi koju je godinama nosila u tišini. Iako su odluku donijeli zajedno, kaže da je sav teret na kraju ostao na njoj.

- On je to htio, ali ja sam pristala. Dakle, i ja sam to htjela. A htjela sam da me zaustavi - rekla je Morić i dodala kako o tome poslije više nikad nisu razgovarali.

Morić je istaknula i kako je Corona dao imena djeci koju su čekali, iako je znao da se trudnoća neće nastaviti. Taj je detalj, tvrdi Nina, 'njezinu bol učinio gotovo nepodnošljivom'. Dokumentarac donosi i Coroninu perspektivu.

- To je rana koju ona nosi sa sobom. Ja ne - rekao je i objasnio da ju je uvjerio na prekid trudnoće jer se tad nije osjećao spremnim, najviše zbog financija.

- Plan nam je bio imati dijete barem godinu i pol kasnije, nakon što smo izgradili sve što smo namjeravali izgraditi. Zato sam je nagovorio na abortus - rekao je Corona.

Taj je događaj, prema dokumentarcu, kasnije postao prekretnica koja ga je gurnula u opsesiju uspjehom i novcem.

- Od toga dana počeo sam zarađivati goleme iznose kako se više nikad ne bih našao u takvoj situaciji - priznao je Corona, a kasnije je otkrio i kako je Nina ostala trudna godinu i pol nakon teške odluke.

Dobili su sina Carlosa, ali njihov brak nije potrajao...

