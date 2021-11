Glumac Mustafa Nadarević preminuo je prije točno godinu dana, pa je njegova kćer Nana objavila njihovu nasmiješenu fotografiju na svoj Instagram profil. Fotografiju su komentirali Nika Turković (26), Viktorija Rađa (44), Amar Bukvić (40) i mnogi drugi.

- On i dalje živi u nama - napisala joj je jedna od pratiteljica.

Objava je sakupila mnoštvo komentara, a većina ih je bila emotikon srca.

Mustafa je osim kćeri Nane imao i stariju kćer Nađu te sina Ašu, a jednom je prilikom otkrio kako su mu djeca dobila imena.

- Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak - rekao je.

Podsjetimo, legendarni glumac Mustafa Nadarević umro je nakon duge borbe s teškom bolešću u 78. godini.

Bio mu je dijagnosticiran karcinom pluća. Tužna vijest potresla je njegovu obitelj, prijatelje i kolege.