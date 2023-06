Povratak Karmele i Tomislava iživcirao je dečke: 'Maksimalno ćemo gristi da ih izbacimo...'

Još je jedno jutro u 'Superpar' kući počelo je tako što su sadašnji natjecatelji pričali o prijašnjim parovima i obrnuto…

I dok Davor i Tina smatraju da među parovima ne vlada natjecateljski duh, sadašnji natjecatelji nisu baš presretni što više nisu sami u kući ili kako bi to Ismet objasnio:

- Dobri su oni meni, nemam ništa protiv, samo nisu nam trebali.

No tu nije bio kraj uzbuđenjima jer su stigli i Karmela i Tomislav!

- Baš je dobar osjećaj što vas opet vidimo, nije nas bilo dva dana, ali ste nam stvarno falili - rekao je Tomislav dok Drago nije bio sretan što su se vratili, a Filipa je zanimalo imaju li se pravo boriti za imunitet.

Foto: RTL

- Bilo bi mi krivo da netko od nas troje dođe u situaciju da mora izaći - dodao je.

Bilderi su se vratili u igru, ali koliko je veselje zbog njihova povratka iskreno, brzo se pokazalo.

- Super nam je iznenađenje! Više sam se iznenadila što su oni došli nego parovi s kojima nismo u showu - rekla je Azelma, a s njom se složio Ismet. Anamarija i Filip te Anamarija i Drago razgovarali su također o njihovu povratku.

Foto: RTL

- Drago mi je zbog njih što su se vratili, ali ovo nije realno. Dođe mi da se pokupim kući jer ovo nema smisla, u prvom ciklusu trebali su ispasti - rekla je Anamarija Filipova dok je njezinu suprugu najviše smetalo što će biti u finalu ako uzmu imunitet.

- To mi nije nikako fer - zaključio je.

Drago je izjavio da će oni odustati ako tako bude.

- Ovako se neću igrati, pravite me budalom i to si neću dozvoliti - dodao je da bi potom rekao kako se oni sigurno ne bi vratili nakon dva dana jer bi im to bilo ponižavajuće:

Foto: RTL

- Općenito sam u životu takav - ako me netko odbaci, ja ti se više ne vraćam. Ne mogu oni ovdje ostati, moramo ih izbaciti što prije.

No Karmela i Tomislav su bili sretni što su dobili još jednu od brojnih prilika dok je Filip molio Dragu da ne odustaje i predložio mu da se udruže.

Došao je Enis i objasnio da su pravila igre takva da u ovom ciklusu moraju imati četiri para, a u finalu tri, no to Dragi nije bilo dovoljno dobro objašnjenje. Zasad su Karmela i Tomislav imali nula eura u banci, a da bi njihov ostanak bio potvrđen, trebali su pobijediti u zajedničkom izazovu.

Foto: RTL

- Nikome nam ne bi bilo drago da dobiju zajednički - rekao je Filip, dodajući da su pobijedili u zajedničkom izazovu samo kad su varali, tvrdeći da Tomislav spustio povez s očiju kad su imali izazov s maskama.

Enis je potom objasnio da Karmela i Tomo idu u borbu za imunitet ako ne pobijede, i to s parom koji bude najlošiji u izazovu.

- Na nama je da ne dopustimo da ne dobiju tu priliku - rekao je Filip, a Drago je dodao da će maksimalno gristi da ih izbace. Davor i Josip komentirali su kako je upravo to trebalo natjecateljima.

- Ovo ih je izbacilo iz takta! Alarmantno stanje. Tek sad kreće igra - rekao je Davor.

Foto: RTL

Počeo je izazov 'Klackalica ljubavi', parovi su bili na klackalici koja se vrti i slagali kocke. Veterani 'Superpara' prvi su slagati pčelicu i nije im bilo lako, no uspjeli su. Tina i Davor složili su kocke za šest minuta i 12 sekundi, Danijela i Josip za sedam minuta i 26 sekundi, Lili i Ćiri slagalica se srušila nekoliko puta, što je jako nasmijavalo Ćiro pa su zadatak završili za 14 minuta!

Došao je red i na sadašnje kandidate, a za prolazak se uzimalo prosječno vrijeme starih parova. 'Mi smo Ferrari za njih', komentirao je Davor.

- Moja žena je zmaj - rekao je Filip dok su Anamarija i Drago sve srušili, kao i Azelma i Ismet. Naposljetku su svi složili pčelicu. Karmela i Tomislav slagali su zadnji.

Foto: RTL

- Ako pobijedite, ostajete u kući, ako ne pobijedite - idete u borbu za imunitet - ponovio im je Enis.

Devet minuta i 24 sekunde bilo je prolazno vrijeme koje su dali stari natjecatelji, a svi novi parovi koji su bili ispod tog vremena dobili su 300 eura na račun. Anamarija i Filip imali su vrijeme od šest minuta i 29 sekundi te su dobili 300 eura i još 600 eura jer su bili najbolji u izazovu. Azelma i Ismet imali su vrijeme od devet minuta i 14 sekundi tako da su i oni dobili 300 eura, Karmela i Tomislav dobili su 300 eura jer su imali vrijeme od šest minuta i 59 sekundi i idu u borbu za imunitet, a Anamarija i Drago izvršili su zadatak za 11 minuta i 14 sekundi nisu dobili 300 eura.

Foto: RTL

U borbu za imunitet idu Karmela i Tomislav, Anamarija i Filip koji imaju najmanje novca te Anamarija i Drago koji su bili najlošiji u izazovu. Karmela i Tomislav čestitali su Azelmi i Ismetu na ulasku u finale, a oni su odlučili su dati sve od sebe da osvoje imunitet. 'Bitno je da ga ne dobiju', ponavljao je Drago dok je Filip govorio da ih neće ni pogledati ako prođu u finale.

Foto: RTL

- Ja se ne bih vratio - rekao je opet Drago, a Filip dodao da ne bi ni on.

Kasnije su radili jogu za parove jer im je u goste došao učitelj joge Marko Antunović i premda su u početku neki bili skeptični, bilo im je jako zanimljivo i radili su odlične vježbe i svim je parovi to bilo jedno lijepo iskustvo. Sutra je borba za imunitet, a hoće li Karmela i Tomislav svima pokazati da zaslužuju ostati u borbi za glavnu nagradu - ne propustite pogledati sutra od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Superpara'.