Ove nedjelje na rasporedu je četvrta epizoda Supertalenta u kojoj će gledatelji imati prilike vidjeti pjevačke talente, ali i pokoji antitalent. Iz Širokog Brijega na pozornicu Supertalenta dolazi šarmantni Kristijan Penavić koji se bavi sviranjem, pjevanjem i pisanjem pjesama.

Sviranje gitare nije ga toliko zanimalo sve dok mu jedna djevojka nije slomila srce, a s vremenom se oporavio od nesretne ljubavi, pa su pojedini susreti s djevojkama postali inspiracija za njegove pjesme. Jednom prilikom vidio je djevojku koju nije mogao pronaći na društvenim mrežama, pa ga je to potaknulo da napiše pjesmu i objavi je na svom Instagramu.

- Dosta ljudi je to pogledalo i ona je napravila Instagram, ali nije prihvatila moj zahtjev. Ali, zapratila me jedna druga djevojka - priča Kristijan koji je drugoj djevojci u čast napisao pjesmu 'Princeza' s kojom će nastupiti na Supertalentu. 'Čut ćete Princezu. To je za jednu moju princezu koja je negdje daleko', najavit će Kristijan pred žirijem i priznati da se radi o djevojci koju je upoznao samo online, ali je planira posjetiti ako audicijski nastup na Supertalentu dobro prođe.

U četvrtoj epizodi gledatelji će imati prilike vidjeti i jedan povratnički pjevački nastup. 'Ovo mi nije prvi put na Supertalentu, bila sam već 2019. godine', priznat će operna pjevačica Sanda Sandali koja od žirija tada nije dobila glasove za prolazak. 'Ja sam bila u jednoj dilemi jer ja znam da znam pjevati i da mogu jako visoko i nisko – i tenor i sopran i mezzosopran', objašnjava Sanda koja tvrdi da sada puno bolje barata s prelaskom tona u ton i nada se da će ishod audicije ovoga puta biti povoljniji za nju.

Njezin odabir za ovosezonsku audiciju je 'O sole mio', što je dala naslutiti još u prošloj audiciji rekavši da je trebala odabrati upravo tu pjesmu, a kako će žiri ocijeniti njezin povratnički nastup tek ostaje za vidjeti. Prije dvije godine kada je Sanda prvi put nastupila u Supertalentu Martina Tomčić joj je jasno dala do znanja kako joj se njezin nastup uopće nije svidio.

-Ja vjerujem da je ova nehumana tortura potpuno za vas nebitna jer vi ste doživjeli po ono što ste došli.

Mi smo odtrpili ono za što smo plaćeni i što moramo tu sjediti. Osmijeh na licu je tu, haljina je tu, ali ja vas doista, ali doista više nikad ne želim čuti - rekla joj je tada Martina. Od pjevača će se na pozornici Supertalenta ove nedjelje pojaviti još i 11-godišnji Josip Šušnjara te 31-godišnji Marko Lukač.

Dinamičan i po mnogočemu poseban nastup izvest će 27-godišnji Mark Bagarić, a tko će od ovotjednih pjevačkih kandidata zadovoljiti stručni žiri, doznajte u nedjelju. Dosad su gledatelji u prve tri epizode Supertalenta vidjeli tri spektakularna zlatna gumba, a prošlotjednu epizodu pratila je svaka peta osoba u Hrvatskoj.

Osim toga, treća epizoda, koju je pratilo 51,7 posto gledatelja pred malim ekranima, iznjedrila je i brojne nastupe koji su ostvarili uspjeh i na društvenim mrežama. Od nedjelje je na YouTubeu Supertalenta ostvareno 2.4 milijuna video pregleda, a nastupi kandidata pri vrhu su trendinga od samog početka emitiranja showa. Nastup Anatache Filimone sa 760 tisuća pregleda već je drugi tjedan za redom u trendingu, gdje trenutno drži prvo mjesto. Na trećem mjestu s 334 tisuće pregleda je nastup Tetiane Kundyk koja je balansiranjem na žici u trećoj epizodi također osvojila zlatni gumb