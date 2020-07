Povratak Sevina anđela čuvara

GUESS WHO'S BACK? Stvari se polako vraćaju na mjesto. Severina i Tomica ponovno surađuju nakon godinu i pol stanke. Zajedno su prošli brojne probleme, zaručnike, gaže...

<p>Kad se prošle godine u ožujku doznalo da je pukla suradnja između <strong>Severine </strong>i menadžera <strong>Tomice Petrovića</strong>, mnogi su tu vijest dočekali s nevjericom. Svi koji bolje poznaju hrvatsku estradu, bili su uvjereni da je riječ o privremenim nesuglasicama i da će se Seve i Petrović opet naći u istom poslu. To se i dogodilo, ali trebalo je proći skoro godinu i pol dana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sevki se vraća bivši menadžer</strong></p><p>Koliko je Petrović odan Severini najbolje govori činjenica da, iako se pričalo o burnom raskidu poslovnih odnosa, on o njoj nikad nije izgovorio ni jednu jedinu ružnu riječ. Ne samo u medijima nego čak ni u privatnim razgovorima. A Petrović je sa Severinom počeo surađivati sad već davne 2000. godine, nakon slučajnog susreta u jarunskom klubu Best. Do tada im se putevi nisu baš mogli spojiti. Severina je imala ugovor s Tuticom <strong>Zrinka Tutića</strong>, koji joj je i skladao pop pjesme, a menadžerica joj je bila <strong>Lidija Samardžija</strong>.</p><p>A Tomica je vodio kultni rokerski zagrebački klub Jabuka, u kojem je sredinom ‘80-ih kao srednjoškolac počeo kao DJ. Tijekom ‘90-ih Petrović je postao zaštitni znak kluba. S <strong>Pajom Podolskim </strong>pokrenuo je i diskografsku kuću Jabukaton, koja se specijalizirala za objavljivanje albuma hrvatskih rock bendova od Haustora i Hladnog piva do Majki i Pips, Chips&Videoclipsa.;</p><p>Kao menadžer Majki jedan je od najzaslužnijih za Baretov povratak na scenu, ali i za glazbene projekte Fiju briju i Zagreb gori, kao i rock nagradu “Crni mačak”, koje je radio u suradnji s Podolskim, <strong>Marinom Vidukom </strong>i <strong>Dubravkom Jagatićem</strong>.</p><p>Ukratko, sve do 2000. godine Petrović je bio sinonim za rokersku scenu i sve što se dobro na njoj događalo. Ali sve se naglavačke promijenilo kad je upoznao Sevku. Ona je bila ta koja je Samardžiji predložila da prepusti Petroviću organizaciju nekoliko njezinih koncerata, a kad je vidjela da on to besprijekorno radi, uzela ga je pod svoje.</p><p>I gotovo preko noći Petrović se stubokom promijenio. Jedino što je od tada pa sve do danas ostalo isto je crna boja njegove odjeće kao dio imidža. No nekoć menadžer rokera koji se na dodjelama nagrada družio s razbarušenim <strong>Dinom Dvornikom </strong>i <strong>Baretom</strong>, promijenio je potpuno okruženje i ponašanje.</p><p>Zbog frizure - čuperka koji mu je stršao ponad čela, Petrovića su uspoređivali sa strip junakom Tintinom, a Sevka je bila njegova varijanta <strong>Biance Castafiore </strong>– hirovite operne pjevačice, koja je bogata i velikodušna, ali i silno tvrdoglava. No Tomica je postao Severinin glas razuma. Bdio je nad njom od jutra do mraka, ispunjavao sve njezine želje, prepoznavao, predviđao i prihvaćao sve njezine promjene raspoloženja, bio uz nju kad joj je bilo najteže. A takvih trenutaka je bilo mnogo. Upoznao je Severinu dok je još bila u vezi s Alenom Marinom iz benda ‘Kojoti’, pa ju tješio tijekom afere s video-uratkom koji je snimila s <strong>Milanom Lučićem</strong>. </p><p>Pregrmio je Tomica i njezinu višegodišnju burnu vezu i prekid s vlasnikom nekoć vrlo popularnog lanca WGW trgovina, <strong>Srećkom Vargekom</strong>, pa i <strong>Slavka Šajinovića</strong>, a onda i turbulentni brak i razvod od <strong>Milana Popovića</strong>. Tu je i rođenje sina, pomaganje oko djeteta... Sve je to Tomica stoički podnosio, uključujući i novinske fotografije na kojima se vidjelo da nosi njezine dizajnerske torbice, kapute... da otvara vrata auta da bi ju dočekao s kišobranom, preko ruke nježno prebacuje njezin čipkasti šal,..</p><p>U fazama kad je Severina bila sama, bio joj je i vjerni pratitelj na svim društvenim događanjima. Tako je s njom bio i na vjenčanju <strong>Tarika </strong>i <strong>Lejle Filipović</strong>, a tom prilikom se prvi put pojavio u nesvakidašnjem izdanju. Fotografi su ga prvi put uhvatili odjevenog u bijelu košulju, koju je specijalno odjenuo za ovu priliku. I onda u ožujku prošle godine pročulo se da su se Severina i Petrović razišli uz ‘grube riči’ rekli bi Dalmatinci. Pričalo se da je razlog razlaza zapravo Igor Kojić koji je imao sve više upliva u menadžerske poslove koji se ne bi trebali ticati supruga glazbene zvijezde i da je upravo to zasmetalo Tomicu toliko da je na kraju odustao.</p><p>Postoji više verzija o razlazu, pa prema nekima je Tomica taj koji je prekinuo suradnju, uvrijeđen Severininom eskapadom. Prema drugoj verziji, Severina je bila ta koja je otjerala Petrovića. No, teško je bilo zamisliti da bi Severinin tempo života itko drugi mogao tako dobro pratiti i bdjeti nad svakim njezinim korakom, kao što je to 18 godina strpljivo radio Petrović. Bez ijednog propusta, bez imalo odmora i opuštanja. Tiho, decentno i vjerno. Kako se šuška, Severina je bila ta koja je nazvala Tomicu i pozvala ga da se vrati u njezin tim. Pratio je koncert u Splitu s visine. Njezin se anđeo čuvar vratio...</p>