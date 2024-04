Požežanka Andrea stiže u 'Tko to tamo pjeva?', a panelistima se pridružuje Momčilo Otašević

Ovotjedna natjecateljica popularnog showa 'Tko to tamo pjeva?'. Andrea Višnjić dolazi iz Požege, no već niz godina živi u Zagrebu. Sebe opisuje kao otvorenu, snalažljivu, brzopletu, veselu i spretnu osobu. Velika je ljubiteljica glazbe i u slobodno vrijeme voli odlaziti na koncerte, stoga će biti zanimljivo vidjeti hoće li joj to iskustvo pomoći u detektiranju tko od tajnih glasova pjeva dobro, a tko loše.

Foto: Luka Dubroja

U tome će joj probati pomoći i panelisti Alka Vuica, Goran Vinčić, Gianna Apostolski te Luka Nižetić, kao i gostujući član ove epizode, glumac Momčilo Otašević.

Pred Andreu i paneliste stat će novih devet tajnih glasova predstavljenih po zanimanju, hobiju, odnosno karakteru – skakač u vis, streljačica, flautistica, medicinski tehničar, policajac, balerina, deratizator, spasilac te plesačica na stolcu – a tko je među njima dobar pjevač, a tko ne – Andrea će tek morati detektirati. To će učiniti kroz niz rundi, u kojima će eliminirati po jednog tajnog glasa. Ukoliko eliminirani tajni glas bude loš pjevač, odnosno pjevačica, Andrea će osvojiti po 500 eura. Ukoliko eliminira dobrog pjevača, ne osvaja novac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Luka Dubroja

Na samom kraju ostaje jedan tajni glas te natjecatelj ima priliku odabrati hoće li uzeti osvojeni novac ili riskirati za glavnu nagradu – 5.000 eura. Kako bi osvojio najveći iznos, posljednji preostali glas mora biti dobar, u suprotnom natjecatelj gubi sav novac. Uzbudljivu epizodu showa 'Tko to tamo pjeva?' ne propustite večeras na Novoj TV od 20.15 sati!