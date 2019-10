Pozirala bez grudnjaka: Žudjela sam povećati grudi silikonima

Voditeljica Edita Misirić Vrkljan (38) otvoreno je progovorila o 'problemu' koji tišti mnoge žene. Na profilu društvene mreže požalila se kako je godinama bila nezadovoljna izgledom.

Problem su joj predstavljale male grudi zbog kojih je često posezala za raznim trikovima ne bi li one barem naizgled bile veće.

Uz fotografiju je priznala da je svojedobno razmišljala o operaciji, no onda se dogodio, kako kaže, preokret.

- Riječ ili dvije o mojem dekolteu odnosno nedostajanju istog. Dobar dio 20-ih i 30-ih sam čeznula za bujnim grudima, kupovala grudnjake za koje su mi često govorili da mi treba oružani list. Bili su prepuni silikona ili spužvi, sve ne bih li uspjela zavarati oko promatrača, pa čak i svoje. Bila sam uvjerena da je samo pitanje vremena kada ću povećati grudi pravim silikonima. Odjenuti dekoltirani top bez grudnjaka za mene je bilo nemoguće - napisala je Misirić Vrkljan uz fotografiju na kojoj pozira bez grudnjaka.

- I evo me u super sakou, u topu bez grudnjaka. Mislim da sam super. Ono, baš super! Dogodio se kliku glavi, mislim da mi je dekolte baš ok, da mi veće grudi ne trebaju. Good for me! - dodala je Edita koju su u komentarima obožavatelji zasuli komplimentima na račun izgleda.

- 'Ti si rijetko seksi žena. Od onog tipa koji kad vidiš nit ne znaš kolike grudi ima, jer nije ni bitno', 'Nisam niti skužila grudi, ali sve ostalo jesam!' - poručili su joj fanovi. S njom se složila i pjevačica Jelena Žnidarić (25) poznatija kao Zsa Zsa.

- Ma daj ženo vidi kako izgledaš - dodala je pjevačica.Editi je komentar ostavila i glumica Nataša Janjić Medančić (37).

- Cice su precijenjene, kaj ti je? - našalila se glumica.

TV voditeljica u braku je s kondicijskim trenerom Jakovom. Par ima sina Vanju. Edita je svojevremeno otkrila kako joj porod nije protekao najbolje.

- Bilo je dramatično - rekla je voditeljica. Edita i njezin odabranik vjenčali su se u ljeto 2016. nakon tri godine veze. Mladenka je nosila haljinu Borisa Pavlina, a vjenčana kuma bila joj je dugogodišnja prijateljica i kolegica Antonija Mandić.

