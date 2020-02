Poznat redoslijed nastupa na Dori, Pinčić se veseli vođenju

Uredništvo Dore 2020. donijelo je odluku o redoslijedu izvođenja pjesama 29. veljače u Opatiji, u dvorani Marino Cvetković.

Redoslijed izvođenja pjesama je:



1. ELIS LOVRIĆ - JUŠTO



2. BOJAN JAMBROŠIĆ – VIŠE OD RIJEČI



3. EDI ABAZI – COMING HOME



4. ZDENKA KOVAČIČEK – LOVE, LOVE, LOVE



5. ALEN VITASOVIĆ & BOŽIDARKA MATIJA ČERINA – DA SE NE ZATARE



6. ĐANA - ONE



7. AKLEA NEON – ZOVI JU MAMA



8. NIKOLA MARJANOVIĆ – LET'S FORGIVE



9. LORENZO FEAT. DINO PURIĆ & REPER IZ SOBE – VRATI SE IZ IRSKE



10. MARIN JURIĆ ČIVRO - NAIVNO



11. LORENA BUČAN - DROWNING



12. INDIRA – YOU WILL NEVER BREAK MY HEART



13. JURE BRKLJAČA – HAJDE NAZOVI ME



14. COLONIA - ZIDINA



15. MIA NEGOVETIĆ – WHEN IT COMES TO YOU



16. DAMIR KEDŽO – DIVLJI VJETRE

Foto: Dario Njavro/HRT

Prije toga HRT je otkrio voditeljsku četvorku. To su novopridošla HRT-ova voditeljica, Doris Pinčić Rogoznica (31), zatim Zlata Mück Sušec te dva voditeljska 'veterana' - Mirko Fodor (57) i Duško Ćurlić (52).

- Jako se radujem ovom novom iskustvu, svojoj prvoj Dori, pogotovo haljinama koje će dečki nositi: no uz njih se osjećam vrlo sigurno, dobro ćemo se pripremiti i što je najvažnije, dobro se zabavljati. Naravno da postoji i malo te pozitivne treme, ali uz Zlatu i dečke, te dobru pripremu znam da će se i ta trema odmah anulirati. Jedva čekam! - poručila je Doris Pinčić Rogoznica.

