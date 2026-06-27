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DOBRA ZABAVA

Poznata lica su otvorila ljetnu sezonu u jednom od omiljenih ljetnih klubova u Makarskoj

Piše 24sata,
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Poznata lica su otvorila ljetnu sezonu u jednom od omiljenih ljetnih klubova u Makarskoj
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Foto: Ivan Klekar

Dobru zabavu i opuštenu atmosferu u Makarana Baru nisu propustili ni rukometaš Filip Ivić, influenceri Ela Jerković, Amer Kadić i Davor Gerbus te brojni drugi

Admiral

Ljetna sezona u Makarskoj dobila je još jedan razlog za izlazak. Brojna poznata imena iz javnog života okupila su se na otvorenju jedanaeste sezone jednog od najpoznatijih klubova na Makarskoj rivijeri.

Dobru zabavu i opuštenu atmosferu u Makarana Baru nisu propustili ni rukometaš Filip Ivić, influenceri Ela Jerković, Amer Kadić i Davor Gerbus te brojni drugi.

Foto: Ivan Klekar

- Od prve minute osjećala se odlična vibra. Dobra ekipa, glazba i prekrasna ljetna večer - baš onako kako ljeto u Makarskoj treba izgledati. Sigurna sam da ćemo se ovdje često vraćati - rekla je Ela Jerković.

- Ovdje je odlična atmosfera uvijek zagarantirana. Vjerujem da će Makarana i ovog ljeta biti jedno od mjesta na kojem će se okupljati ljudi iz cijele regije - rekao je Amer Kadić.

- Makarana je uvijek dobra ideja - poručio je Davor Gerbus.

Foto: Ivan Klekar

- Svake sezone trudimo se gostima ponuditi nešto novo, ali zadržati ono zbog čega nam se ljudi vraćaju - dobru atmosferu, kvalitetan program i osjećaj da je Makarana mjesto na kojem se uvijek traži stol više. Veselimo se još jednom ljetu ispunjenom odličnim izlascima i nezaboravnim večerima - poručili su iz Makarana Bara, čija su vrata tijekom cijelog ljeta otvorena svake večeri, a zabava traje do ranih jutarnjih sati.

Foto: Ivan Klekar

U srpnju posjetitelje tako očekuju Ibiza Party, zatim proslava rođendana Makarana Bara, Black i White Weekend, dok će početak kolovoza obilježiti Diaspora Weekend.

Za odličnu atmosferu tijekom većeg dijela ljeta bit će zadužen omiljeni DJ Dado, a organizatori najavljuju i posebna gostovanja - među njima je i Elvis Guetta, sin jednog od najpoznatijih svjetskih DJ-a Davida Guette.

Foto: Ivan Klekar

Uz raznovrstan program, tematske večeri i atraktivna gostovanja, Makarana će i ove sezone zasigurno biti nezaobilazna destinacija. 

Novouređena okolna šetnica dodatno upotpunjuje ambijent te posjetitelje vodi do jednog od najpopularnijih mjesta za ljetne izlaske.

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