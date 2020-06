Miroslav \u0160koro oglasio se na fotografiju biv\u0161e predsjednice i komentirao kako je to sramota za hrvatsku javnost.

- Srednji prst je upu\u0107en svima, ne samo Miroslavu \u0160kori. To je srednji prst koji je pokazan cijelom hrvatskom narodu, svim vjernicima u Hrvatskoj, kardinalu koji je biv\u0161u predsjednicu podr\u017eavao na izborima. To je jedna sramota za hrvatsku javnost - rekao je \u0160koro,\u00a0prenosi\u00a0N1.

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

Poznate Hrvatice masovno pokazuju srednji prst: 'Žene, izađite na izbore dok možete'

Sloboda odabira ženama, sloboda odabira spolne orijentacije, jednakost svima bez obzira na nacionalnost i boju kože! Tko se ne slaže s jednim od napisanog, stisne prestani pratiti, jedna je od poruka poznatih Hrvatica

<p>Bivša predsjednica Republike Hrvatske, <strong>Kolinda Grabar Kitarović </strong>(52), u jeku reakcija na izjavu <strong>Miroslava Škore</strong> (57) kako bi silovane žene s obiteljima trebale razgovarati o pobačaju, objavila je fotografiju s ispruženim srednjim prstom, poručivši da je 'prošlo vrijeme kad je žena čekala što će 'baja' reći'. Pridružila se primjeru osječke dogradonačelnice <strong>Žane Gamoš</strong> koja se fotografirala s podignutim srednjim prstom zbog te iste izjave. </p><p>Podršku su joj pružile i druge Hrvatice putem društvenih mreža i složile se s njom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bivša predsjednica pokazala srednji prst</strong></p><p>Glumica <strong>Bojana Gregorić Vejzović </strong>(48) na svom Instagram profilu danas je objavila fotografiju na kojoj drži srednji prst u zraku i napisala:</p><p>- Vraćamo se u 2000. Isti stav. Žene, izađite na izbore dok još možete. </p><p>Sličnu poruku objavila je i na Instagram storyju.</p><p>- Sloboda odabira ženama, sloboda odabira spolne orijentacije, jednakost svima bez obzira na nacionalnost i boju kože! Tko se ne slaže s jednim od napisanog, stisne prestani pratiti - poručila je Bojana. </p><p>Osim Bojane, još je jedna Hrvatica odlučila pokazati srednji prst desničarima i Škori. I glumica <strong>Jelena Veljača</strong> (39) se oglasila na društvenim mrežama.</p><p>- Ovom prilikom pozivam sve svoje pratiteljice da pokažu srednji prst Škori koji misli da se silovana žena mora o abortusu dogovarati s obitelji. I Raspudić́u koji misli da silovana žena mora roditi, a i generalno frajerima koji misle da bilo koja žena bilo što mora. Hvala što me pratite. Volim vas - napisala je u opis fotografije na kojoj drži srednji prst u zraku. </p><p>Pridružila im se i voditeljica <strong>Tatjana Jurić</strong> (38) koja je poručila:</p><p>- To što imam vaginu ne sprječava me da mislim da imam veća muda od tebe. </p><p>Ona je već 2015. prvi puta podijelila takvu objavu, a po svemu sudeći, malo se toga promijenilo.</p><p>- Danas obilježavamo nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. ovo je za sve one jake žene. One koje su jače od slabića koji krenu silom. Cure, hrabro naprijed - poručila je Tatjana tada. </p><p>Miroslav Škoro oglasio se na fotografiju bivše predsjednice i komentirao kako je to sramota za hrvatsku javnost.</p><p>- Srednji prst je upućen svima, ne samo Miroslavu Škori. To je srednji prst koji je pokazan cijelom hrvatskom narodu, svim vjernicima u Hrvatskoj, kardinalu koji je bivšu predsjednicu podržavao na izborima. To je jedna sramota za hrvatsku javnost - rekao je Škoro, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a519245/Miroslav-Skoro-o-Kolindi-Grabar-Kitarovic.html" target="_blank">N1</a>.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>