Poznati britanski reper Ghetts automobilom usmrtio mladića, pobjegao je s mjesta nesreće

Nagrađivani britanski reper Ghetts optužen je za smrtonosnu nesreću s bijegom s mjesta događaja koja se dogodila u istočnom Londonu prošlog vikenda, piše The Guardian.

Justin Jude Clarke-Samuel (41), poznatiji kao Ghetts, optužen je za nanošenje teških ozljeda opasnom vožnjom nakon što je automobil udario 20-godišnjaka u Ilfordu u subotu, 18. listopada. Mladić je preminuo u bolnici sljedeći ponedjeljak.

Reper navodno nije stao na mjestu nesreće, a zadržan je u pritvoru i trebao bi se pojaviti pred sudom u ponedjeljak, 27. listopada. BBC izvještava da se na sljedećem ročištu očekuje promjena optužnice s nanošenja teških ozljeda na uzrokovanje smrti opasnom vožnjom, budući da je žrtva preminula.

Clarke-Samuel je utjecajna figura na britanskoj sceni, dvaput nominiran za Mercury Prize i dobitnik dviju nagrada na godišnjoj ceremoniji Mobo Awards, uključujući i Pioneer Award prošle godine za njegov značajan doprinos britanskoj crnačkoj kulturi.

Također je nastupao na velikim festivalima poput Glastonburyja, Readinga, Leeds i Wirelessa, te surađivao s imenima poput Skepta, Dave, Little Simz i mnogim drugim istaknutim izvođačima britanskog rapa.

Izvan glazbe, Clarke-Samuel je radio i kao glumac, najpoznatije u sporednoj ulozi u Netflixovoj superherojskoj dramskoj seriji Supacell.