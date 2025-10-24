Obavijesti

Show

Komentari 1
nalazi se u pritvoru

Poznati britanski reper Ghetts automobilom usmrtio mladića, pobjegao je s mjesta nesreće

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Poznati britanski reper Ghetts automobilom usmrtio mladića, pobjegao je s mjesta nesreće
Foto: Toby Melville/REUTERS

Ghetts je automobilom udario muškarca (20) te se nije zaustavio nakon nesreće. Incident se dogodio u subotu, 18. listopada, u Londonu

Nagrađivani britanski reper Ghetts optužen je za smrtonosnu nesreću s bijegom s mjesta događaja koja se dogodila u istočnom Londonu prošlog vikenda, piše The Guardian.

Justin Jude Clarke-Samuel (41), poznatiji kao Ghetts, optužen je za nanošenje teških ozljeda opasnom vožnjom nakon što je automobil udario 20-godišnjaka u Ilfordu u subotu, 18. listopada. Mladić je preminuo u bolnici sljedeći ponedjeljak.

Reper navodno nije stao na mjestu nesreće, a zadržan je u pritvoru i trebao bi se pojaviti pred sudom u ponedjeljak, 27. listopada. BBC izvještava da se na sljedećem ročištu očekuje promjena optužnice s nanošenja teških ozljeda na uzrokovanje smrti opasnom vožnjom, budući da je žrtva preminula.

Clarke-Samuel je utjecajna figura na britanskoj sceni, dvaput nominiran za Mercury Prize i dobitnik dviju nagrada na godišnjoj ceremoniji Mobo Awards, uključujući i Pioneer Award prošle godine za njegov značajan doprinos britanskoj crnačkoj kulturi.

Također je nastupao na velikim festivalima poput Glastonburyja, Readinga, Leeds i Wirelessa, te surađivao s imenima poput Skepta, Dave, Little Simz i mnogim drugim istaknutim izvođačima britanskog rapa.

Izvan glazbe, Clarke-Samuel je radio i kao glumac, najpoznatije u sporednoj ulozi u Netflixovoj superherojskoj dramskoj seriji Supacell.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave
VELIKE TRAGEDIJE

FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave

Hrvatsku i svijet više je puta potresla vijest o tragičnoj smrti poznatih osoba, a mnogi se vrlo dobro sjećaju gdje su se nalazili u trenutku kada su čuli da je poginuo Dražen Petrović. princeza Diana, Grace Kelly, Ena Begović, James Dean...
Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek
POBJEDNIK SEDME SEZONE

Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek

Kad je zakoračio u sedmu sezonu 'Života na vagi', Mislav Šepić iz Velike Gorice imao je 171 kilogram i želju da svoj život promijeni iz temelja. Godinama se borio s viškom kilograma, a ta borba nije bila samo fizička. Iza nje su stajale godine tuge, stresa i potiskivanja emocija. Danas, gotovo 80 kilograma lakši, kaže da živi onako kako je oduvijek želio - zdravo i aktivno.
Laura Prgomet za 24sata: 'Veza Šime i Maje je jeftin trik, a ja bih htjela opet povećati grudi'
ŽIVOT NAKON SHOWA

Laura Prgomet za 24sata: 'Veza Šime i Maje je jeftin trik, a ja bih htjela opet povećati grudi'

Laura Prgomet, zvijezda 'Gospodina Savršenog' pričala je za 24sata o životu nakon showa. Skandali su prošlost, sada želi obitelj. Otkrila je sve o plastičnim operacijama i kritikama na ljubavne veze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025