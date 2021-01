Glumica Sanja Vejnović (59) gostovala je u četvrtak u RTL Direktu te progovorila o temama koje su sada u središtu pozornosti - Mileni Radulović (26), silovanjima, neprimjerenim komentarima i neželjenim dodirima.

- Kada kažemo Milena Radulović uvijek kažemo i njeno zvanje - glumica. Pa se cijela priča počinje vezivati uz naše zvanje. Onda je bila maloljetna kada su se zlostavljanja događala. Silovanja je izvršavao dramski pedagog u jednoj školi koju je pohađala kao slobodnu aktivnost. Divim joj se da je snašla hrabrosti i snage da istupi jer istupanjem sa svojim imenom i prezimenom i imenom i prezimenom zlostavljača, silovatelja, ne možemo više šutjeti kao društvo - rekla je Sanja.

Na društvenim mrežama pokrenuta je stranica pod nazivom 'Nisam tražila', na kojoj su brojne glumice iznijele vrlo potresna svjedočanstva o zlostavljanjima.

- Ja sam ih sve čitala ove dane i kod svih normalnih i empatičnih ljudi, to izaziva užas - rekla je Sanja, koja tvrdi da je zlostavljanje prisutno svuda.

Sanja je ispričala kako je i ona imala sličnih iskustava.

- Počela bih od onih iskustava koje svi potisnemo, a koja se događaju u najranijoj dobi i koji nam postaju tako, mi svi svoje ranice zatvaramo i zaboravljamo, i to je neki obrambeni mehanizam. Ali, ove dane razgovarajući sa svim svojim prijateljicama, ne samo glumicama, vraćaju se sjećanja na neka događanja pri izlascima u mladosti, pri neprimjerenim ponašanjima, pri pokušajima silovanja. Mogu spomenuti jedan primjer koji bi mogao ilustrirati ono što bi se trebalo promijeniti i dogoditi, prevencija koja je užasno bitna od najranije školske dobi pa sve kasnije, djecu moramo naučiti da shvate koje ponašanje je prihvatljivo a koje nije, što je zlostavljanje i kojih ima vrsta i zašto nešto nije prihvatljivo - počela je Sanja te nastavila:

- Dok sam bila djevojčica u pubertetu u osnovnoj školi. U to doba dječaci imaju potrebu ne obuzdavati svoje hormone koje ispoljavaju tako da djevojčice primaju za grudi i mjesta koja nisu ugodna. To jedno iskustvo meni nikako nije bilo ugodno, a nije niti mojim prijateljicama u razredu. Požalile smo se razrednici koja nam je dala odgovor da su to dječaci, da njima rade hormoni i da je to normalno. Tada sam taj odgovor prihvatila, a sada se pitam je li to bio odgovor jednog pedagoga. Morala sam izgraditi neki obrambeni mehanizam i počela sam trenirati džudo ne bi li se naučila braniti i istući dečke kada bih se našla u toj situaciji, a branila sam i prijateljice.

No, Sanja je doživjela i svojevrsno zlostavljanje u glumačkom poslu.

- Ne seksualne prirode, ali mizogino i seksističkih primjedba i raznih vrsti perfidnih zlostavljanja od jednog kolege. Nisam tome bila samo ja izložena, već cijeli ženski dio ekipe. Tog sam kolegu prijavljivala, tražila zaštitu, a nisam je dobila. Izborila sam se sama i borila sam se tijekom snimanja na svoj svojstven način. Odgovor bi bio: show must go on. E pa ne mora uvijek. Prekasno je on maknut iz serije i prekasno smo mi bili oslobođeni tog zlostavljanja - ispričala je.

Sanja je doživjela i neprimjereno seksualno uznemiravanje.

- To sam isto sama rješavala. Radilo se o jednom kolegi koji je bio puno stariji, ja sam imala svega 20 godina, a on je imao 25 godina više, oženjen i vrlo poznat i prihvaćen od društva. Svi su ga voljeli. Pokojan je pa mu neću reći ime. On je na silu htio ući u sobu kada smo spavali u hotelu na snimanju. Izgurala sam ga, nije se ništa desilo. Rekla sam da ću vikati i izgurala sam ga iz sobe - otkrila je Sanja. Potom je došlo i do prijetnji.

- On se na mene ljutio i sa mnom nije htio razgovarati. Nije htio proći tekst prije scene i to je rezultiralo prijetnjom da sljedeći film koji sam trebala raditi, a već sam se dogovorila s redateljem, kada je čuo da bi trebala glumiti glavnu ulogu, rekao je da se to neće desiti. I to se stvarno nije desilo - dodala je.