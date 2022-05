Poznati hrvatski influencer i plesačica više ne žive skupa: Vratio se doma, otkud je i došao

Hrvatski influencer Borna Rastović (22), poznatiji pod nadimkom 8rasta9 i plesačica Martina Vuletić (23) više ne žive zajedno.

POGLEDAJ VIDEO:

- Vratio se u Ivanić Grad, vratio se tamo otkuda je i došao, tamo mu je bolje. Kaže da više voli život na selu, kod mame i tate. Mislim da je on to sve napisao. Nemojte me pitati stvari na koje vjerojatno već znate odgovor - rekla je Martina na Instagramu.

Naime, nikad nisu potvrdili da su u vezi, osim činjenice da su živjeli skupa. Zajedno su išli i na neka obiteljska okupljanja kao i vjenčanje.

Borna je prije bio i u vezi s influensericom Nikom Pavičić, ali ta veza nije dugo porajala.

Najčitaniji članci