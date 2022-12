Poznati hrvatski kuhar stigao na izazov u 'MasterChef': Kada smo ga vidjeli, svi smo se ukipili

Na putu prema ispadanju iz 'MasterChef' kuhinje, ovaj put su se našli Anita Vuković, Luka Piasevoli i Leo Jurešić.

Foto: Luka Dubroja

Žiri i kandidati između sebe glasali su za one koji će se naći u stres testu i ovaj put u crnim pregačama za radne jedinice stali su Anita, Luka i Leo.

- Danas imamo jaku ekipu u stres testu, no stvarno me strah za Lea, on stvarno ne zaslužuje ispasti, mislim da on treba daleko dogurati. Rekli su chefovi - glava će najviše pomoći sad u top 10 i uz daljnjem tijeku natjecanja - rekao je Marko Kolak ususret kuhanju.

Foto: Nova TV

Eliminacijski zadatak zadao je chef koji je uvršten među 30 najutjecajnijih ljudi u Europi ispod 30 godina prema Forbesovoj listi, osoba koja je radila sa velikim kuharima poput Hestona Blumenthala i Gordona Ramsaya te chef koji u svoje slobodne dane gradi bunare za žednu djecu u Africi – poznati chef Mario Mandarić.

- Svi smo se ukipili kad smo ga vidjeli, ja prvi. On je jedan od naših najboljih mladih kuhara i apsolutna čast i gušt je danas biti kuhar - rekao je Leo.

Foto: Luka Dubroja

Chef Mario Mandarić ispričao je kandidatima da je ljubav prema kuhanju najvažnija, ali i anegdotu kako je pao godinu iz kuharstva, a profesorica mu je rekla kako neće nikad biti kuhara od njega.

- I sam sebe bi bacio, bio sam užasan učenik - ispričao je Mario te je istaknuo da je za uspjeh važna upornost i odricanje, kupiti iskustva i razviti svoj stil. Chef Mandarić je ispričao kako to da mu je u kuhanju važan zero waste princip te kako je ta priča započela još kada je radio u Engleskoj gdje je počeo raditi, na svoje slobodne dane, večere s namirnicama iz okolnih restorana, ali one koje bi završile u smeću.

Foto: Luka Dubroja

- Educirali smo ljude kako raditi kompost, kako iskoristiti sve kod kuhanja doma, kod kuhanja u restoranu i na kraju večere bi im rekli da sve što su pojeli je trebalo završiti u smeću.

Za izazov koji će odrediti i kraj natjecanja za jednog od trojice natjecatelja, Mario Mandarić je pripremio Ricottu i ciklu. Radi se hladnoj juhi od cikle, jabuke i komorača, s ricotta sirom, emulzijom od češnjaka, ciklom okruglicama kuhanima u soku od jabuke, ukiseljenom brunoise ciklom.

Anita je za pomoćnika u kuhanju izabrala Marka.

- Treba mi danas bistra glava i jasne smjernice, a mislim da po tom pitanju Marko nema konkurenciju. Danas će prevagnuti čija je želja za ostankom u natjecanju veća.

Foto: Nova TV

Luka je izabrao Loru, a Leo je za pomoćnika odabrala Maju Jalšovec. Za kuhanje su kandidati dobili 70 minuta.

- Ima jako puno stvari na koje se možeš poskliznuti, a to u ovoj fazi natjecanja nije dozvoljeno - komentirala je Anita.

Foto: Luka Dubroja

U sljedećoj emisiji doznat ćemo i tko je zadovoljio nepca svih članova žirija, koje ocjene će za repliku njegovog jela dodijeliti chef Mario Mandarić, te tko će sljedeći napustiti 'MasterChef' kuhinju!

Foto: Luka Dubroja

