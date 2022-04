Poznati na Sevkinoj proslavi: 'Ona bi se pokvarila ako bi se promijenila, neka ostane ista'

Među prvim gostima stigli su Ksenija Urličić, dugogodišnja glavna urednica Zabavnog programa HRT-a, te pjevači Marko Tolja, Boris Novković i Sandi Cenov, zatim voditelji Mislav Bago i Tarik Filipović sa suprugom, Ivica Propadalo te Dimitrije Popović, jedan od najbližih Severininih prijatelja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Razgovarali smo s Tarikom Filipovićem i njegovom suprugom Lejlom.

- Da da, ima to iskustvo prije mjesec dana tako da ja sam došao samo da napravim fotografiju od 100 godina nas dvoje zajedno - rekao je Tarik Filipović.

Lejla je dodala da ona ima još koju godinu do 50. rođendana, a Tarik je otkrio da on ipak neće danas imati mikrofon u rukama.

- Pa ja sam inače taj koji se hvata mikrofona, ali mislim da neću. Mislim da će biti više ljudi koji polažu veće pravo na to od mene tako da uživat ćemo ovako - dodao je Tarik.

- Danas je baš poseban dan i osim moje prijateljice Severine i moja dva prijatelja imaju rođendan. Želim mojoj Sevki da sljedećih 50 provede u pjesmi, smijehu i zadovoljstvu, i da sve loše stvari ostanu zauvijek iza nje - poručila je Ankica Dobrić.

Severinina prijateljica savjetovala je mladima koja je tajna dobrog života nakon pedesetih.

- Kad kažete 62. godine kao da pričate o nekom drugom. Uopće godine ne doživljavam, bitno je samo kako se vi u sebi osjećate, mislim da je to najvažnije. Godine su brojke, a stanje duha je najvažnije, i ako čovjek malo drži do sebe onda nema problema. Moramo se voljeti da bi bili mlađi, to je moj savjet - ispričala je Ankica.

Na rođendan je doputovala je srpska pjevačica Ana Bekuta koja je ispričala što očekuje od večerašnje zabave.

- Očekujem jednu divnu predstavu za koju Seve živi. Ovo je samo povod da neke svoje snove pretoči u stvarnost. Čujem da će biti dobra zabava i da ćemo svi uživati - rekla je Ana Bekuta.

- Ja joj želim da joj i druga polovica života bude mnogo lakša nego prva - poručila joj je Bekuta.

- Ja jedva čekam da se dohvatim mikrofona i da zapjevam nešto i da joj na taj način dam svoj skromni doprinos njenoj proslavi - najavila je pjevačica.

Zatim je došao i pjevač Sandi Cenov i Sevki dugogodišnji prijatelj koji joj je poklonio poseban poklon.

- Sevka i ja se jako dugo vremena znamo i jako sam sretan što me pozvala. Družili smo se puno u Sarajevu pa mislim da smo mi prvi izvođači iz Hrvatske koji smo došli za blokade Sarajeva, rata i svega i družili smo se u Sarajevu pa mi je bilo jako logično da joj poklonim knjigu od Darija Džamonje 'Ako ti jave da sam pao'. Pročitao sam je i knjiga je male crtice Sarajeva i tko je bio u Sarajevu i voli Sarajevo to je to - Sandi Cenov.

- Preporučio bi da ostane ista takva i da dalje se svi veselimo što definitivno najveća zvijezda s ovih prostora i svaka joj čast - poručio je Sandi.

Modna dizajnerica Matija Vuica zaslužna je za većinu Severininih haljina, ali večeras se došla samo zabaviti.

- Sreća, radost i ljubav se večeras kuša za ovim stolovima što su unutra. Bez toga nas ne bi bilo jer ovi rođendani su upravo za to, prijatelji su upravo za to, zato blagodarite - rekla je Matija Vuica.

- Poželjela bi joj sve što i sebi kada sam punila svojih 50. Prije svega to su najljepše godine, svi koji misle da je to neko krizno razdoblje ja ću to totalno demantirati. To je razdoblje procvata svake žene, a ona je procvala. Želim joj zapravo samo da ostane to što jest, ona se ne treba uopće mijenjati jer će sve pokvariti. Znači žena s devet života, kao što je sama napisala, a ovo je tek prvi dio, ovo je mala uvertira. Sretno ti Seve - poručila je Matija.

Osim toga, otkrila je i da Seve ima ključ njenog ateljea.

- Inače ona ima ključ od mog ateljea, mi si čak ni ne moramo ništa specijalno poklanjati zato što ona ima vaucher za cijeli život - rekla je Vuica koja je dala naslutiti da će možda i zapjevati na proslavi.

Došao je Jole od kojeg također možemo očekivati da će zapjevati večeras i napraviti pravu zabavu do jutra.

- Pa Seve je svestrana pa tko zna gdje će nas odnijeti noć, ali široki smo svi u repertoaru tako da bit će dobro - rekao je Jole i otkrio što je poklonio Severini.

- Nešto što žene vole. Poklonio sam joj jedan ženski top. Puno sam razmišljao što pokloniti, naravno da je tu bilo i ženske sugestije i muške, pa sam zvao i moje prijatelje koji su bliski njoj, 'što pokloniti Severini, ti si tristoti koji me zvao'. Onda sam dao sebi na maštu, i supruga je savjetovala i moje neke prijateljice, ali ja sam prevagnuo - ispričao je Jole.

- Ja sam prije par mjeseci to napunio i ono što sam napisao u čestitki, želim joj zdravlja i sreće i da si miran u duši - Jole.

- Ja ću svakako biti do jednog određenog trenutka s obzirom da moram da se vraćam jer imam avion rano ujutro za Podgoricu. Kad sam ja radio prije nekoliko godina rođendan nije bio jubilarni, bila je Severina i bilo je jedno lijepo društvo na tom mom rođendanu i to je bio jedan od najboljih rođendana u mom životu. Očekujem da će biti istom mjerom - izjavio je Saša Matić.

- Ja bi joj poželio da ima još dosta hitova i da traje - dodao je Saša.

- Ma samo da joj je sreće i zdravlja, ništa drugo - poželjela joj je glumica Ana Begić koja joj je poklonila knjigu.

Severina je na proslavu stigla u bijelom Porscheu u društvu Sonje Dvornik i Davora Grgina te je zabljesnula u glamuroznom izdanju, a pred klubom su je dočekali novinari i uzvanici.

Najčitaniji članci