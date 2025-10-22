Obavijesti

OTVORENO PROGOVORIO

Poznati reper o shizofreniji i bipolarnom poremećaju: 'Ne bih htio da se epizode opet dogode'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Kada je Gucci Mane potražio stručnu pomoć i krenuo s terapijom otkrio je da se u ovakvom stanju našao zbog droge, alkohola, ali i velikog stresa

Gucci Mane šokirao je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, poznati reper u svojoj knjizi 'Episodes: The Diary of a Recovering Mad Man' otkrio je detalje o dijagnozama bipolarnog poremećaja i shizofrenije. O svojem iskustvu otvoreno je, zajedno sa suprugom Keyshiaom Ka’oir, progovorio gostujući u emisiji 'The Breakfast Club'. Priznao je da u tim situacijama često ne bi bio svjestan što se događa, a imao je osjećaj kao da je u stanju psihoze ili da je svijet oko njega potpuno iskrivljen. Usto, događalo se da je znao u glavi čuti glasove, pa bi bi stvorio sliku da su svi ljudi protiv njega. 

Foto: Instagram

- Čujete glasove…Mogao bih pomisliti da se pokušavate boriti, a niste ništa učinili. U mojoj glavi, to je istina - istaknuo je Gucci. 

Nakon teških trenutaka 2020. godine, odlučio se potražiti i stručnu pomoć.

- Nakon toga, rekao sam si, čovječe, moram preuzeti odgovornost i brinuti se o svom zdravlju. Ne želim više nikada imati epizodu. Ako moram ići terapeutu, ako moram uzimati lijekove…Nekako sam se predao, u smislu, učinit ću što god trebam da mi bude bolje - priznao je reper, dodajući da je odlazak pod anesteziju zbog stomatološkog zahvata jednom prilikom izazvao epizodu.

Kada je krenuo s terapijom i konzumiranjem lijekova, kao glavne razloge njegova stanja naveo je drogu, alkohol i stres koji je rastao sa sudskim procesima. 

- Bio sam toliko pod stresom. Morate sami raditi na sebi ako se stvarno želite oporaviti. Ljudi to mogu željeti za vas, ali vi to ipak morate željeti više od njih - naglasio je Gucci. 

S druge strane, njegova supruga otkrila je kako na nju utječe cijela situacija s reperovim stanjem. 

- Imam sustav. Uklanjam mu aplikacije s telefona. Prvo što učinim, izbrišem Instagram. Izbrišem sve. Čak i ako moram promijeniti njegovu lozinku, mijenjam je jer mi ne treba da javnost zna da ima epizodu - rekla ja Keyshia. 

- Ja to kontroliram. Nećeš ići na Instagram, nećeš ići na Twitter, izbrisano je. Ja kontroliram sve kod kuće. Sada, prije nego što epizode dođu, ja to uhvatim - zaključila je reperova supruga., dodavši kako prepoznaje rane znakove: 'Ne govori vam, želi biti sam, ne jede, ne spava. Tekstualne poruke, nakon svake riječi je točka. 

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

