Mje\u0161avinu kozjeg i kravljeg tvrdog sira prona\u0161li su i u Londonu. U \u0161etnji Borough Marketom potra\u017eili su prodavaonicu s hrvatskim proizvodima i u\u017eivali u Dinarskom siru.

6. Kristian Krekovi\u0107 - slikar

U Hrvatskoj je slabo poznat iako je 1938. godine navodno zavr\u0161io na engleskom dvoru i na zahtjev kraljice majke naslikao njezin portret koji mo\u017eda i danas visi negdje u Buckinghamskoj pala\u010di, u dijelu koji nije otvoren za javnost. Vjeruje se da je Krekovi\u0107 ro\u0111en u okolici Modri\u010de i da je bosanski Hrvat \u010dija je obitelj porijeklom iz Like. Krajem Prvog svjetskog rata oti\u0161ao je na studij u Be\u010d, a zatim i Pariz. Sa suprugom se preselio u Peru i prou\u010davao Inke, ali se \u010desto vra\u0107ao u Europu, pa je tako jednom prilikom zavr\u0161io i na engleskom dvoru.\u00a0

WIKIMEDIA

Navodno se vratio i u Hrvatsku, ali su ga jugoslavenske vlasti sudile zbog toga \u0161to su prona\u0161li njegov potpis na portretu Ante Paveli\u0107a. Umro je na Mallorci 1985. godine, a \u010detiri godine prije toga \u0161panjolska kraljica Sophia otvorila je njegov muzej u Palma de Mallorci.

7. Oscar Nemon - kipar

Osje\u010danin Oscar Nemon ro\u0111en je 1906. godine u obitelji Mavra Nemona, \u017eidovskog farmaceuta i supruge Eugenije Adler. Iako ga je Ivan Me\u0161trovi\u0107 nagovarao da ode studirati akademiju u Pariz, Nemon je odabrao Be\u010d, a zatim nastavio \u017eivjeti u Belgiji. Po\u010detkom Drugog svjetskog rata seli u Veliku Britaniju i tamo je napravio niz skulptura uva\u017eenih pripadnika politi\u010dke i dru\u0161tvene elite, ali i pripadnika\u00a0kraljevske obitelji.\u00a0

YOUTUBE SCREENSHOT

Tako je ovjekovje\u010dio i kraljicu majku, i Louisa Mountbattena, Prvog grofa od Burme. Pozirao mu je i Winston Churchill i Margaret Thatcher, te mnogi drugi. No, izradio je i bistu kraljice Elizabete II, a njegov rad danas stoji u Domu lordova. Njegov posljednji monumentalni rad - spomenik kanadskim Kraljevskim zra\u010dnim snagama otkrila je osobno kraljica Elizabetha II, u Torontu 1984. godine.\u00a0

8. Esplanada - kulinarski \u0161efovi

Tijekom posjeta Hrvatskoj 1972. godine, kraljica Elizabetha II bila je toliko odu\u0161evljena ribljim menijem u ovom najluksuznijem zagreba\u010dkom hotelu da je nakon ve\u010dere glavnom kuharu ostavila na dar zlatnik, iako je obi\u010daj da kraljica nikad ne daruje ljude koje ne poznaje.\u00a0 Za rapsodiju okusa u kojima su u\u017eivala kraljevska nepca pobrinula se prije dvije godine i Ana Grgi\u0107, \u0161efica u Zinfandelu. Princ Charles i Camilla ku\u0161ali su tako istarske bijele tartufe u kremastom ri\u017eotu sa \u0161parogama, a niz je nastavljen s\u00a0jadranskim brancinom.\u00a0 Ina\u010de, na na\u0161im otocima ljetovali su i zaljubljeni\u00a0odmetnici - abdicirani kralj Edward VIII i Wallis Simpson. Skrivali su se na Rabu, a boravili su i u Starom Gradu na Hvaru, te ru\u010dali u \"Jurinom podrumu\" - restoranu koji je i danas dr\u017ee potomci negda\u0161njeg vlasnika.

9. Hrvatska plemkinja u obitelji Windsor?

Ona je princeza Paola Doimi de Lupis Frankopan \u0160ubi\u0107 Zrinski, ili danas jednostavnije - Paola Windsor. Udala se za princa Nicholasa Windsora nakon \u0161to su se upoznali na do\u010deku novog tisu\u0107lje\u0107a. Iako je danas \u010dlanica britanske kraljevske obitelji jer je njezin suprug najmla\u0111i sin princa Edwarda, i pra-praunuk kralja Georgea V, te u drugom koljenu brati\u0107 aktualne britanske kraljice.

GABRIELE MENIS/KIKA/PIXSELL

No, tko su preci njegove supruge, jo\u0161 nije ba\u0161 sasvim jasno. Naime, njezina je majka Ingrid Detter, \u0160ve\u0111anka koja se jo\u0161 predstavlja i kao\u00a0Ingrid de Frankopan, odnosno Ingrid Doimi de Lupis Frankopan, a kako tvrdi\u00a0- plemkinjom je postala udajom za\u00a0Louisa Doimija de Lupisa, podrijetlom s otoka Visa. No, povjesni\u010dari tvrde da izme\u0111u dana\u0161njih Frankopana i poznate hrvatske velika\u0161ke obitelji postoji 'gap' od kojih 400-injak godina jer je poznato da je posljednji od njih - Fran Krsto Frankopan dekapitiran 1671. godine. U svakom slu\u010daju, ovaj par je napravio presedan u kraljevskoj obitelji jer su prvi koji su se vjen\u010dali u Vatikanu i to 2006. godine, a \u010desto navra\u0107aju i u Hrvatsku, pa su ovdje posljednji put snimljeni 2015. na ATP-turniru u Umagu.\u00a0

10. Otok Vis - preporo\u0111en pod Englezima

Otok je po\u010detkom 19. stolje\u0107a procvjetao pod Englezima iako je zapravo formalno bio pod francuskom upravom. Zahvaljuju\u0107i trgova\u010dkoj mornarici, pretvorili su otok u trgova\u010dko sredi\u0161te, na kojem se kupovalo, prodavalo i \u0161vercalo s robom iz cijelog svijeta, od najboljih pi\u0107a i cigara, do oru\u017eja. U samo nekoliko godina stanovni\u0161tvo u gradu Visu se popelo na\u00a012.000 ljudi, \u0161to je skoro tri puta vi\u0161e nego li danas ukupno\u00a0\u017eivi na tom otoku. Niknule su utvrde, prodavaonice, ambulante, a polo\u017een je i kamen temeljac za tvr\u0111avu\u00a0\"George\", na zapadnom ulazu u vi\u0161ku luku. Danas Fortica, tada je dobila ime po onda\u0161njem kralju Georgeu III,\u00a0a nad ulazom je uklesana i\u00a0engleska zastava. Iznad nje je kamena plo\u010da s natpisom: \"GEORG THE THIRD, BY THE GRACE OF GOD KING OF GREAT BRITAIN AND IRELAND ETC 1813\". Iste godine po\u010deli su ofenzivu i \u0161irenje na ju\u017ene i pu\u010dinske otoke, no dvije godine kasnije, Be\u010dkim ugovorom, vratili su Vis Austriji.



WIKIMEDIA

Englezi su se vratili na Vis tijekom Drugog svjetskog rata, jer im je ovaj otok bio iznimno va\u017ena baza. Ovdje je izgra\u0111en i aerodrom, a tu su,\u00a0sasvim sigurni od napada, mogli popravljati i savezni\u010dke avione o\u0161te\u0107ene u bitkama, pa je Vis bio presudan i za uspje\u0161ne pothvate britanskih kraljevskih zra\u010dnih snaga - RAF-a, \u010diji je avion bio prvi vojni avion koji je sletio na otok.

11. Kravata i Windsor \u010dvorovi

Hrvatski jedinstveni suvenir - kravatu - nakon Francuza prihvatili su i Englezi. I ne samo to. Razvili su cijelu nauku oko na\u010dina na koji se ve\u017ee kravata, a budu\u0107i da su ju prihvatili i \u010dlanovi kraljevske obitelji, postoji nekoliko vrsta\u00a0windsorskih \u010dvorova - tzv. 'Full Windsor', ili 'Double Windsor' i Half Windsor.\u00a0Iako se mislilo da je \u010dvor ime dobio po kralju Edwardu VIII prije abdikacije, zapravo ga je navodno izumio njegov otac George V.\u00a0Windsor \u010dvor nosi osoblje Royal Air Forcea, ali ga \u010desto ve\u017eu i druge dr\u017eavne slu\u017ebe, a preneseni su i u kanadske zra\u010dne snage. Princ William i Harry ne vole ba\u0161 kravate, a kad ih i nose, onda naj\u010de\u0161\u0107e nose jednostavniju varijantu - br\u017eu\u00a0za vezanje - tzv. Half Windsor.



