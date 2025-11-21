U 2 sata ujutro prema našem vremenu počinje prijenos 74. izbora za Miss Universe. Hrvatsku ove godine predstavlja Laura Gnjatović koja je osvojila brojne simpatije te joj se predviđa dobar plasman. Tekstualni prijenos pratite na 24sata
PRATITE UŽIVO 74. izbor za Miss Universe: Svi navijaju za Lauru!
Prema stranici Polymarket, naša predstavnica pala je u zadnjih nekoliko sati na kladionicama. Nalazi se na 16. mjestu s dva posto šanse za pobjedu.
Došlo je i do promjene na samom vrhu ljestvice. Prvo mjesto sada, s 19 posto šanse, ima predstavnica Filipina, a slijede je predstavnica Meksika s 18 posto te na trećem mjestu predstavnica Obale Bjelokosti s 15 posto šanse za pobjedu.
Laura Gnjatović svojim je pratiteljima na TikToku uživo prenosila svoje posljednje pripreme prije nego što krene finale.
U prijenosu je pokazala kako se šminka, kosa joj je bila u viklerima, a kasnije je zahvalila svima na podršci te poručila kako još mora otići 'dovršiti frizuru'.
Uvijek se živjelo intenzivno u obitelji Gnjatović, razgovaralo otvoreno i reagiralo bez odgađanja. Laurina mama Branka kaže da je upravo ta neposrednost - smijeh koji se pojavi nenadano, zajedničke večeri, rasprave koje nisu bile ni tihe ni stilizirane - odigrala važnu ulogu u tome kakva je Laura danas.
U Tajlandu će se noćas održati finale 74. izbora za prestižnu titulu Miss Universe. U natjecanju sudjeluje i hrvatska kandidatkinja Laura Gnjatović kojoj se predviđa veliki uspjeh, a njeni će brojni obožavatelji prijenos izbora moći pratiti i uživo.
Finale natjecanja održat će se u 2 sata ujutro prema našem vremenu, a organizatori izbora najavili su kako će se prijenos moći pratiti na službenom YouTube kanalu Miss Universe. No to vrijedi samo za one zemlje u kojima nisu regulirana autorska prava. Što se tiče Hrvatske, prijenos je dostupan na streaming servisu StagePlayer+ uz nadoplatu od 9,99 eura. Osim na spomenutoj streaming platformi, live će se u Sloveniji moći gledati na Planet TV-u, a u Latinskoj Americi na američko-španjolskoj televiziji Telemundo