Počelo je veliko finale Eurosonga 2026. godine u Beču. Za pobjedu i titulu pobjednika bori se 25 zemalja, a naše predstavnice, grupa Lelek, nastupile su 13. po redu
UŽIVO Eurosong 2026.: Mlada Francuskinja oduševila raskošnim glasom i nastupom
Francusku na ovogodišnjem Eurosongu predstavlja mlada pjevačica Monroe s pjesmom 'Regarde !', koja je sa samo 17 godina postala jedna od najzanimljivijih sudionica natjecanja.
Kao i u polufinalu, ponovno je u finalu svojim raskošnim glasom i nastupom oduševila gledatelje.
Javnost ju je upoznala kroz francuski talent show Prodiges, gdje je impresionirala opernim glasom i izrazito emotivnim nastupima. Njezina pjesma kombinira modernu produkciju s klasičnim vokalnim stilom, zbog čega se Francuska ove godine izdvaja među favoritima. Monroe na pozornici njeguje elegantan i minimalistički pristup, a mnogi eurovizijski fanovi uspoređuju njezin stil s klasičnim francuskim šansonama i filmskom glazbom.
Posebnu pažnju izaziva činjenica da je rođena u SAD-u, ali ima snažnu povezanost s francuskom kulturom i glazbenom tradicijom. Kritičari smatraju da bi upravo njezina autentičnost i snažna interpretacija mogli Francuskoj donijeti vrlo visok plasman.
Ujedinjeno Kraljevstvo ove godine predstavlja 'Look Mum No Computer', pravog imena Sam Battle, s pjesmom "Eins, Zwei, Drei", koja je u finalu 'podigla' publiku.
On se proslavio na društvenim mrežama svojom elektroničkom glazbom. Kako navode britanski mediji, ime je zapravo izmijenjena popularna dječja fraza 'Look mum, no hands', odnosno 'Pogledaj, mama, bez ruku', što djeca govore kada uče voziti bicikl.
Ono što je također zanimljivo kod ovog izvođača je odabir jezika u imenu pjesme, koja je na njemačkom, a to fanovi Eurosonga nisu baš dobro primili.
Sam je objasnio za britanske medije kako puno vremena provodi u Njemačkoj, a objasnio je i kako pjesma zapravo nije dobro funkcionirala dok se nije odlučio na njemački jezik.
- Ništa nije bilo dobro, a onda sam pomislio: 'Da barem postoji još jedan jezik na kojem mogu brojati, a s kojim bi mi bilo ugodno na eurovizijskoj pozornici'. I onda je sve odjednom imalo smisla - objasnio je.
Look Mum No Computer ne stoji najbolje na eurovizijskim kladionicama te je u subotu ujutro bio na 21. mjestu s manje od 1 posto šansi za pobjedu.
Djevojke su ostavile srce i glasove na pozornici, a mnogobrojna publika oduševljeno ih je nagradila gromoglasnim pljeskom.
Idemo, djevojke! Naše predstavnice, grupa Lelek, stigle su na pozornicu s nevjerojatnom energijom. Njihova pjesma 'Andromeda' i snažan scenski nastup su već danima tema mnogih eurovizijskih fanova. U prvom polufinalu su posebno oduševile upravo prizorom levitacije, za koji je zaslužen njihov kreativni tim.
Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić i Lara Brtan spremne su za nastup.
Djevojke su nam se ranije javile iz Beča, poručile kako su iznimno sretne i ponosne, iako im dani jako brzo prolaze. U ono malo slobodnog vremena što su imale su pokušavale uživati u samom gradu. Podrške ne nedostaje, a drago im je da i da su strani fanovi dobro prihvatili njihovu pjesmu.
Iako su prije par dana 'skočile' na kladionicama, u subotu ujutro su bile na 15. mjestu s 1 posto šanse za pobjedu. No, djevojke su nam otkrile kako o tome uopće ne razmišljaju.
- Fokusiramo se na našu izvedbu i da mi budemo zadovoljne s njom. Lijepo je vidjeti da većina ljudi stvarno jesu zadovoljni s nama i s našem izvedbom, tako da na kladionice se ne fokusiramo, a u komentarima vidimo stvarno veliki broj pozitivnih poruka - rekle su nam ranije.
Bugarska se ove godine vratila na Eurosong nakon trogodišnje pauze, a u Beču je predstavila DARA s pjesmom 'Bangaranga'.
Pjevačica pravog imena Darina Yotova bugarskoj je publici poznata još od showa 'X Factor Bulgaria' 2015. godine. 'Bangaranga' spaja moderan pop zvuk i bugarske etno motive, a inspirirana je tradicijom kukera, maskiranih muškaraca koji prema narodnim običajima tjeraju zle duhove. Iako je uvjerljivo pobijedila na nacionalnom izboru, nakon pobjede suočila se s velikim valom uvreda i kritika na društvenim mrežama te je čak razmišljala o odustajanju od Eurosonga.
- Mržnja na društvenim mrežama nije me samo pogodila, potresla me i zabrinula. No, nitko ne zaslužuje takav javni linč zato što radi svoj posao i slijedi svoj put. Nitko. Zato sam donijela odluku - sudjelovat ću. Vaša ljubav i podrška podsjetile su me tko sam i zašto sam počela. Nećemo se prepustiti kradljivcima snova! - objavila je tad u priopćenju.
Njezin nastup bio je upečatljiv u drugoj polufinalnoj večeri u četvrtak, no mnogi su se zapitali što uopće znači Bangaranga? Sama Dara je to objasnila za AOL: 'To je pop pjesma s 'kostima' folka. Sama riječ dolazi iz jamajčanskog slenga, znači nešto kao 'prekrasan kaos'. To je sirova fonetička snaga koja nadilazi prijevod - osjetite to prije nego što možete razumjeti o čemu se radi'.
- Svrha je da otjera zle duhove. Energija je preplavljujuća, skoro pa zastrašujuća - i opet prekrasna, radosna i živa. To je Bangaranga. Buka, vatra, ritam koji su kao snaga za dobro, da otjeraju sve što je tama donijela - objasnila je.