UŽIVO Eurosong 2026.: Mlada Francuskinja oduševila raskošnim glasom i nastupom

FRANCUSKA

Francusku na ovogodišnjem Eurosongu predstavlja mlada pjevačica Monroe s pjesmom 'Regarde !', koja je sa samo 17 godina postala jedna od najzanimljivijih sudionica natjecanja.

Kao i u polufinalu, ponovno je u finalu svojim raskošnim glasom i nastupom oduševila gledatelje.

Foto: Jens Büttner/DPA

Javnost ju je upoznala kroz francuski talent show Prodiges, gdje je impresionirala opernim glasom i izrazito emotivnim nastupima. Njezina pjesma kombinira modernu produkciju s klasičnim vokalnim stilom, zbog čega se Francuska ove godine izdvaja među favoritima. Monroe na pozornici njeguje elegantan i minimalistički pristup, a mnogi eurovizijski fanovi uspoređuju njezin stil s klasičnim francuskim šansonama i filmskom glazbom.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je rođena u SAD-u, ali ima snažnu povezanost s francuskom kulturom i glazbenom tradicijom. Kritičari smatraju da bi upravo njezina autentičnost i snažna interpretacija mogli Francuskoj donijeti vrlo visok plasman.

