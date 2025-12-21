VIOLINIST ODUŠEVIO

'I mama i brat i tata i prijatelji će biti u publici. Ovo je stvarno neki drugi osjećaj. Uhvatilo me uzbuđenje, ali i stres. Pokušavam ne razmišljati o tome previše', rekao je Jelić u prilogu uoči svojeg nastupa.

Foto: 24sata

Na početku točke zamolio je publiku da sudjeluju u njegovom nastupu.

Žiri je djelovao dobro raspoložen tijekom nastupa.

'Zadovoljan sam. Činjenica da mi je puknula žica po kojoj sviram glavni solo je učinila sve zanimljivijim, ali što sad', priznao je violinist nakon točke. Fabijan je bio oduševljen nastupom.

'Stari, svaka čast', rekao mu je. Svebor se zahvalio na komplimentu i bendu Mećava koji je nastupio s njime.

'Jesi li nam večeras priuštio nezaboravljan doživljaj? Apsolutno', rekla je Martina. Davor Bilman također je imao samo riječi hvale za njega.

'Svebor je momentalno promijenio svoj izričaj u super komercijalni, mislim da si napravio najbolju moguću stvar jer večeras publika glasa. Svoji talent si jako dobro ukomponirao s nečime što je nama jako dobro poznato. Mislim da možeš biti i više nego zadovoljan', poručila je Maja.