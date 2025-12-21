Počela je finalna emisija Supertalenta koja se emitira uživo iz Arene Zagreb. Finalisti se natječu za nagradu od 30 tisuća eura, a sve možete pratiti na 24sata
UŽIVO Supertalent: Violinist Mihael uključio je i publiku u nastup: 'A pukla mi je i žica!'
'I mama i brat i tata i prijatelji će biti u publici. Ovo je stvarno neki drugi osjećaj. Uhvatilo me uzbuđenje, ali i stres. Pokušavam ne razmišljati o tome previše', rekao je Jelić u prilogu uoči svojeg nastupa.
Na početku točke zamolio je publiku da sudjeluju u njegovom nastupu.
Žiri je djelovao dobro raspoložen tijekom nastupa.
'Zadovoljan sam. Činjenica da mi je puknula žica po kojoj sviram glavni solo je učinila sve zanimljivijim, ali što sad', priznao je violinist nakon točke. Fabijan je bio oduševljen nastupom.
'Stari, svaka čast', rekao mu je. Svebor se zahvalio na komplimentu i bendu Mećava koji je nastupio s njime.
'Jesi li nam večeras priuštio nezaboravljan doživljaj? Apsolutno', rekla je Martina. Davor Bilman također je imao samo riječi hvale za njega.
'Svebor je momentalno promijenio svoj izričaj u super komercijalni, mislim da si napravio najbolju moguću stvar jer večeras publika glasa. Svoji talent si jako dobro ukomponirao s nečime što je nama jako dobro poznato. Mislim da možeš biti i više nego zadovoljan', poručila je Maja.
Već možete dati glas svojim favoritima, a uskoro kreće i prva točka! Prvi će nastupiti Svebor Mihael Jelić.
Svojom kombinacijom za finale Supertalenta oduševila je i Martina Tomčić.
'Tko će odnijeti titulu novog Supertalenta? Jako sam uzbuđena i sretna', napisala je Martina uz fotografiju sebe u zanimljivoj crnoj haljini.
U finalu, od ukupno 8 nastupa, jedan nastup će postati pobjednički zahvaljujući samo i isključivo glasovima gledatelja, žiri nema mogućnost izbora ni odluke.
Tijekom prijenosa uživo voditelji jasno naznačuju trenutak otvaranja, kao i zatvaranja glasovanja, odn. period u kojem će linije biti otvorene i kada su zatvorene. U navedenom periodu gledatelji mogu glasovati za sve izvođače i prije nego što dođu na red, putem poziva i aplikacije DNEVNIK.hr na brojeve dodijeljene svakom izvođaču u toj emisiji. Brojevi su dodijeljeni prema redoslijedu nastupa.
Glasovanje je vremenski ograničeno i moguće isključivo u periodu od kada voditelji u emisiji najave početak glasovanja do trenutka proglašenja završetka glasovanja. Svi glasovi pristigli prije ili nakon navedenog perioda neće biti zabilježeni kao ispravni.
Glasovati je moguće samo unutar teritorija Republike Hrvatske.
Sve informacije za glasovanje istaknute su na ekranu u grafikama tijekom prijenosa uživo.
Aplikaciju za glasovanje putem Dnevnik.hr možete skinuti skeniranjem QR koda prikazanog na ekranu.
GLASOVANJE PUTEM POZIVA
Glasovanje putem poziva je omogućeno s fiksnih i mobilnih linija na raspon brojeva od 061 55 01 do 061 55 08 u finalu.
Cijena po pozivu s fiksnih linija je 0,50€, a cijena po pozivu iz mobilne mreže je 0,67€. PDV je uključen u cijenu poziva.
'Ja sam spremna, ja sam rođena spremna! A kao izvođač imam samo jednu molbu', rekla je Maja Šuput pa se okrenula publici i povikala: 'Hajde da čujem Arenu!' nakon čega se prolomio pljesak kroz dvoranu.