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ZAVODNIK S PLAŽE

Pratiteljice Šimu zasule srcima: Bivši gospodin Savršeni se pohvalio svojim 'džemperom'

Nakon što se prošli tjedan pohvalio trbušnjacima koje je uspio isklesati u samo mjesec dana, Šime Elez nastavlja razveseljavati pratiteljice fotografijama svog golog torza. Ovog puta, u fokusu su bila njegova prsa
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Pratiteljice Šimu zasule srcima: Bivši gospodin Savršeni se pohvalio svojim 'džemperom'
Nakon što se prošli tjedan pohvalio trbušnjacima koje je uz redovne treninge i prilagođenu prehranu uspio isklesati u samo mjesec dana, Šime Elez nastavlja razveseljavati pratiteljice fotografijama svog golog torza. | Foto: Instagram
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Nakon što se prošli tjedan pohvalio trbušnjacima koje je uz redovne treninge i prilagođenu prehranu uspio isklesati u samo mjesec dana, Šime Elez nastavlja razveseljavati pratiteljice fotografijama svog golog torza. | Foto: Instagram
Komentari 11

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