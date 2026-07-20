Pratiteljice Šimu zasule srcima: Bivši gospodin Savršeni se pohvalio svojim 'džemperom'

Nakon što se prošli tjedan pohvalio trbušnjacima koje je uspio isklesati u samo mjesec dana, Šime Elez nastavlja razveseljavati pratiteljice fotografijama svog golog torza. Ovog puta, u fokusu su bila njegova prsa
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Nakon što se prošli tjedan pohvalio trbušnjacima koje je uz redovne treninge i prilagođenu prehranu uspio isklesati u samo mjesec dana, Šime Elez nastavlja razveseljavati pratiteljice fotografijama svog golog torza.
| Foto: Instagram
Nakon što se prošli tjedan pohvalio trbušnjacima koje je uz redovne treninge i prilagođenu prehranu uspio isklesati u samo mjesec dana, Šime Elez nastavlja razveseljavati pratiteljice fotografijama svog golog torza. |
Foto: Instagram
Nakon što se prošli tjedan pohvalio trbušnjacima koje je uz redovne treninge i prilagođenu prehranu uspio isklesati u samo mjesec dana, Šime Elez nastavlja razveseljavati pratiteljice fotografijama svog golog torza.
| Foto: Instagram
Gospodin Savršeni 'opalio' je par fotografija na plaži i pažnju pratiteljica ovaj put skrenuo na svoj 'džemper', odnosno dlake na prsima. Njegova objava nasmijala je i razveselila pratiteljice koje su mu ostavljale srca u komentarima.
| Foto: Instagram
Nema mi ništa draže nego džemper liti na +40 navuć na sebe kad iden na mora, našalio se Šime.
| Foto: Instagram
Treninzima i kvalitetnom prehranom Šime je u samo 30-ak dana transformirao tijelo.
| Foto: Instagram
Od opuštenog ljetnog izdanja, trbušnjake je isklesao do savršenosti, a to je otkrio nedavno na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Nedavno je pratiteljice oduševio fotografijama u kupaćem.
| Foto: Instagram
Kunjalica na suncu, napisao je uz fotografije na kojima leži ispružen na plutajućoj platformi usred mora, kao da je zaboravio na sve obveze.
| Foto: Instagram
Vidi se da je posljednjih tjedana ozbiljno zagrizao s treninzima.
| Foto: Instagram
Tek nedavno pokazao je da se vratio redovitom vježbanju, a ljetni kadrovi otkrivaju da se trud već itekako isplatio.
| Foto: Instagram
'Pravi galeb', 'Zgodan', 'Lipi moj', hvale ga pratiteljice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Maja Šuput je kraljem svibnja potvrdila da su prekinuli romansu.
| Foto: Instagram
- Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je pjevačica kroz smijeh za Dnevnik.hr.
| Foto: PROMO
Maja i Šime upoznali su se prošle godine na Story Hall of Fameu, nekoliko dana nakon što je on u jednom TV intervjuu između nje i Franke Batelić - izabrao Franku!
| Foto: PROMO
Maja se tad požalila da je ona gledala 'Gospodina savršenog' pa je razočarana što nije nju izabrao.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram