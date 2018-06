Prava akrobatkinja: Jaggerova cura pokazala 'ludu' joga pozu

Frontmen benda Rolling Stones Mick Jagger (74) u vezi je s balerinom Melanie Hamrick (31) od 2014. te imaju 18-mjesečnog sina Deverauxa Octaviana Basila. Glazbenikova 'mlađahna' djevojka pohvalila se na društvenoj mreži kako je uspjela izvesti kompliciranu joga pozu čime je izazvala pozitivne reakcije fanova i prijatelja.

Foto: Instagram

- Uvijek si nevjerojatna. Ovo je akrobatska umjetnost i zavela si me - komentirali su. Dodali su kako su ostali bez riječi kada su ugledali što može te ju nazvali 'božicom seksa'. Prije dvije godine su kružile glasine da su Mick i Melanie prekinuli te da je glazbenik pronašao novu djevojku, manekenku Mashu Rudenko (28) tijekom balerinine trudnoće.

Foto: YouTube screenshot

No to se ubrzo pokazalo netočnim, a Jagger je 2016. kupio Hamrick luksuznu kuću u New Yorku vrijednu sedam milijuna dolara (oko 48 milijuna kuna). Ipak, navodno njihova veza nikada nije bila u potpunosti formalna i glazbenikovi prijatelji su rekli kako to znači da se Mick smije viđati i s drugim ženama.

Foto: Privatni album

Mick je u međuvremenu bio i s mladom producenticom Noor Alfallah (23) koja ga je pratila na koncertima diljem svijeta. No ostavio ju je kako bi više vremena posvetio Melanie i sinu.

Jagger s Melanie ima osmo dijete, a ostalih sedmero djece je dobio s četiri različite žene. Mick s prvom suprugom, odvjetnicom i bivšom glumicom Biancom de Macias (73) ima kćer, dizajnericu nakita Jade Sheenu (46).

Foto: Instagram

Glazbenik je u drugom braku s glumicom i modelom Jerry Faye Hall (61) dobio je kćeri, manekenke Elizabeth (34) i Georgiu May (26) te sinove, glumca Jamesa (32) i modela Gabriela (20).

Foto: Instagram

Jagger s bivšom djevojkom, manekenkom Lucianom Gimenez (48) ima sina Lucasa Mauricea Morada (19) te je u vezi sa spisateljicom i pjevačicom Marshom Hunt (72) dobio kćer, glumicu Karis (47).

