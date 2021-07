Moderna baka, kako se je jednom prilikom prozvala Vanja Horvat (49), opušteno je pozirala na jahti osluškujući zvuk valova.

Bivša supruga Zorana Mamića fotografiju je objavila na društvenim mrežama prije nekoliko dana. Crno bijeli badić i zavodljivo tijelo svidjeli su se pratiteljima i obožavateljima.

Fotka je dobila mnogo komplimenata, a u komentarima javile su se i Nina Badrić, Ivana Vida, Snježana Mehun te mnogi drugi.

Od Mamića se rastala 2010. godine nakon 17 godina braka, a rodila je kćer Ninu i sina Brunu. Baka je postala 2018. godine kada je Nina rodila kćer Vitu.

- Ja sam jedna moderna baka, a ona moderna mama. Rodila sam sa 22 godine, a ona sa 24, međutim, Nina je puno opuštenija. Imala sam fakultetske obaveze, a i selili smo se u to vrijeme. Bilo je puno drugih prioriteta i obveza. Ja sam uvijek bila sva nekako to mora biti to, moraju jesti to, moraju izaći u toliko sati, šetnje, a ona je puno opuštenija i sve stigne - izjavila je jednom prilikom Vanja.

Poduzetnica se zaručila prošle godine s Mladenom Veberom, predsjednikom uprave Mlinar. U vezi su bili dvije godine, ali još uvijek nisu otkrili kada će se vjenčati.