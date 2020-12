Sve češće parovi koji su dugo u vezi odbijaju sklopiti brak. Čini se kako je to tajna njihova uspjeha... Basist grupe Let 3 Damir Martinović Mrle (59) i Ivanka Mazurkijević (48) skupa su deset godina, a tradicionalna svadba s puno rodbine i prijatelja kod njih nikad nije dolazila u obzir. No snimanjem spota za pjesmu “A Good Actor” dobili su želju za vjenčanjem, ali im je pandemija pomrsila planove.

- Bio bi to više kao neki tulum, došlo bi oko tisuću ljudi. Ma stvarno bismo napravili pravi show. I to smo sve planirali ovo ljeto, ali Stožer je onda izdao nove mjere i zabranio velika okupljanja pa smo znali da ništa od toga - rekao je Mrle. Oni nisu jedini par na hrvatskoj sceni koji je rekao “ne” vjenčanju.

Dizajnerica Matija Vuica (62) zaljubljena je u glazbenika Juricu Popovića (62) već 40 godina, ali se nisu nikad vjenčali. Upoznali su se 80-ih.

- Tolerancija i poštovanje dva su velika preduvjeta za suživot - rekao je Jurica.

Mnogima najpoznatiji par koji ne želi pred oltar su pjevačica Danijela Martinović (49) i Petar Grašo (44). Iako su u ljubavnoj vezi više od 20 godina, svadbu ne planiraju.

- Danijela i ja smo počeli živjeti život zajedno u jednom trenutku i tako se u naš život spontano uvukla čista ljubav. Sve je bilo spontano - rekao je svojedobno Grašo. Njega i Danijelu često pitaju jesu li još zajedno i zbog čega nikako da se vjenčaju.

- Nama je to pomalo smiješno jer nas nikad nitko ne pita volimo li se, poštujemo li se, tučemo li se ili se mazimo. Najvažnije je znati jesmo li vjenčani. Jer u našem društvu kad si oženjen, onda si zapravo potvrđen. Mi smo u tom apsurdu uspjeli zadržati intimu, a uopće nije stvar u tome da je skrivamo - rekao je Petar.

Nada Abrus (67) već 17 godina sretna je s Brankom Borgudanom. Njihovoj vezi kumovao je prijatelj, koji je uvjeravao Nadu da je Branko čovjek za nju. Nada je pristala na kavu i, kad je ugledala Branka, rekla: ‘Ja sam došla jer sam vas morala doći upoznati’. Tako je u druženju i šali zaiskrilo. Bila je to ljubav na prvi pogled, a njezin prijatelj je bio u pravu. Branko živi u Los Angelesu, a ona u Zagrebu.

- Unatoč povremenoj razdvojenosti, sve funkcionira savršeno, sretna sam - rekla je Nada.

Parovi koji održavaju vezu bez braka ima i na svjetskoj sceni. Goldie Hawn (75) i Kurt Russell (69) zajedno su od 1983., a Vin Diesel (53) ljubi manekenku Palomu Jiménez (37) od 2007. godine.