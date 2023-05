Prebijena srpska starleta kreće na operacije, dečko se još nije predao: 'Čeka da prođu tragovi'

Srpska reality zvijezda Nataša Šavija napadnuta je prošlog vikenda, a sada se ponovno oglasila za portal Espreso nakon što je otac napadača Stefana Karića, Osman Karić, izjavio da će se Stefan uskoro javiti policiji i sudu.

Osman je izjavio kako će se njegov sin predati kada mu se odvjetnik vrati s godišnjeg odmora, a Nataša se pita zašto bi ga trebao čekati, ako se ne smatra krivim za brutalni fizički napad na nju tijekom kojeg joj je slomio kosti lica i zatvorio jedno oko. - Ja nisam imala odvjetnika kad sam davala izjavu - poručila je Šavija koja se požalila kako je jako loše te kako pljuje krv koja joj ide i iz nosa, te će morati na najmanje jednu operaciju.

- Trebaju li mu neke konzultacije kako da se izvuče? Ili čeka da mu prođu tragovi na šakama? - nastavila je zvijezda Only Fansa ističući još jednom kako je bio jako pijan. - Ne mogu reći koliko je točno bio pijan, nisam ga davala na alkotest, ali postavlja se pitanje zašto se nije odmah javio policiji da da izjavu – zaključila je Šavija koja je javno poručila dečku da ide do kraja makar s deset odvjetnika, te da će istjerati pravdu do kraja.

- To se dogodilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je povukao za kosu, zatim me ošamario, ali na brutalan način. Izašli smo van, a on me opet snažno povukao i udario šakom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške ozljede, slomljena mi je vilična kost i ozljede oka - oglasila se Nataša ranije iz bolnice.

- Sve se dogodilo u blizini WC-a, gdje nije bilo ljudi. Nisam sigurna ni je li u tom trenutku bilo osiguranja. Dva puta me tako povukao za kosu da su mi ispali pramenovi. Ne mogu opisati koja je to snaga... Ošamario me je tako da mi se zavrtjelo u glavi. Onda je krenuo van, ne mogu se sjetiti da li me bacio na pod ili sam pala sama, htjela sam mu vratiti, povukla sam ga za majOsiguranje me izbacilo, ali me neki čovjek otpratio do taksija da odem do bolnice. Tada je došla policija.icu, on me opet povukao i udario šakom - opisala je starleta napad za srpski Kurir.

Za Kurir se oglasila i kako bi otkrila da sutra ide na novu operaciju i to jagodične kosti koja je u potpunosti slomljena.

