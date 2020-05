Predbračni ugovori celebrityja: Seks najmanje 4 puta tjedno...

Ljubav ili ne ljubav, zvijezde dobro znaju da je važno zaštititi novac koji imaju, ali i za svoja 'bračna očekivanja' pobrinuti se ugovorom, jer jedino to jamči da će se njihove želje poštovati. U kojoj mjeri to nekad zna biti bizarno, ako ne i ludo, dokazuju sljedeći primjeri.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Beyonce i Jay Z

Oni su bili par godinama prije nego su se odlučili na brak, no kad je do toga napokon došlo, ipak su odlučili neke stvari 'staviti na papir'.

Njime se super bogati reper obvezao da će uplatiti po pet milijuna dolara supruzi za svaki porod, a u slučaju razvoda ona će dobiti po milijun dolara za svaku godinu dana braka. Ipak, nejasno je hoće li joj nakon blizanačkog porođaja možda uplatiti 10 milijuna?

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Nicole Kidman i Keith Urban

Super zahtjevna australska glumica odlučila se osigurati da će njezin suprug ostati na 'pravom putu'. Njoj očito nije bilo toliko do novca, već do sigurnosti da se on neće više drogirati, a ako on bude konzumirao narkotike - odmah će poništiti brak.

Foto: Maurizio D'Avanzo/Milestone Media/IPA/PIXSELL, Instagram

Ben Affleck i Jennifer Lopez

Navodno jako zaljubljeni, iako nisu dogurali do braka, došli su do statusa zaručnika. To u Hollywoodu znači samo jednu stvar - uspjeli su napraviti predbračni ugovor. J.Lo (50), koja je očigledno bila ljubomorna, tražila je od Bena (47) da potpiše kako će u slučaju prevare pola njegove imovine pripasti njoj.

Benov je zahtjev bio pak drugačiji - on je tražio da se njegova buduća supruga pravno obveže na seks, najmanje četiri puta na tjedan. Iako su prekinuli nakon dvije godine neposredno prije vjenčanja i te si uvjete nisu ispunjavali, navodno su nakon prekida oboje dugo patili jedno za drugim.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kim Kardashian i Kanye West

Dođe li do razvoda ovog slavnog para, Kanye (42) će Kim (39) morati isplatiti punih 10 milijuna dolara, ali i ostaviti joj obiteljsku vilu u kojoj žive, kao i sve poklone koje je od njega dobila, od kojih su neki iznimno vrijedni.

Foto: zz/Press Association/PIXSELL

S druge strane, ona razvodom ne bi morala dijeliti s njim ono što je zaradila zahvaljujući svom reality showu.

Foto: Instagram/orijent

Jessica Biel i Justin Timberlake

Prema navodima, prevara je jedino što je zanimalo lijepu glumicu koja se 'ubračila' s poznatim glazbenikom i glumcem.

Budući da ju je prevario s glumicom Olivijom Munn (39) prije braka, ona je zahtijevala da u braku dobije pola milijuna dolara odštete ako se ponovno poklekne pred čarima druge žene.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

Charlie Sheen i Brooke Miller

Shvaćajući s kim ima posla, Brooke (42) se u predbračnom odlučila dobro osigurati. Odmah nakon vjenčanja dobila je pola milijuna dolara, a za svaki godinu koju su proveli zajedno, Sheen (54) joj je isplatio dodatnih 300 tisuća dolara.

Foto: PIXSELL

Osim toga, dobivala je i po 100 tisuća dolara za selidbu, kao i svu njegovu pokretnu imovinu nakon razvoda.

