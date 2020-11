I ovogodi\u0161nji izbor, o\u010dekivano, pokazuje sna\u017enu dominaciju romanesknih ostvarenja. Zbirke pripovijedaka u izboru su samo dvije, \u201cFantomska bol\u201d Marine Gudelj i \u201cBlizina svega\u201d Ante Zlatka Stolice. Me\u0111u autorima \u0161ireg izbora s prvijencem imamo Antu Zlatka Stolicu, Marinu Gudelj i, u odre\u0111enom vidu, kazali\u0161nu kriti\u010darku i teatrologinju Nata\u0161u Govedi\u0107 (ovo je njezin prvi roman, uz knjige za djecu).

I u ovoj godini ponavlja se situacija da se pro\u0161logodi\u0161nji dobitnik nagrade Fric, Darko Cvijeti\u0107, nalazi i u ovogodi\u0161njem \u0161irem izboru. Regionalno gledaju\u0107i, i ove godine petero autora \u017eivi u inozemstvu: Darko Cvijeti\u0107, Almin Kaplan, Semezdin Mehmedinovi\u0107, Martina Mlinarevi\u0107 i Andrej Nikolaidis. Fraktura i Buybook kao nakladnici imaju najvi\u0161e naslova (svaki po tri) u \u0161irem izboru, a ostali su naslovi raspodijeljeni na Henacom (dva), VBZ (dva), Sandorf, Oceanmore, Jesenski i Turk te Disput.\u00a0

\u010cini se da se ovogodi\u0161njom konkurencijom ponajvi\u0161e dosad udaljavamo od rata kao osnovne teme, premda su Darko Cvijeti\u0107, Almin Kaplan i Ivica Prtenja\u010da izravno ili neizravno u dijalogu s predratnom, ratnom ili poslijeratnom zbiljom. To je dijalog otvoren i okrutan, bez zazora i s jasnom antiratnom \u010de\u017enjom.

- Antiratna tematika likom je ovog neambicioznog i usamljenosti sklonog mladi\u0107a dobila svoju komorniju, ali odli\u010dnu varijantu. Svaku od pukotina njegove psihe koja se iskazuje kroz monolo\u0161ko introspektivnu dionicu kojom je roman pisan, Prtenja\u010da je precizno i temeljito obradio. Odredio ga je prema samom sebi, roditeljima, djevojci Ani, oto\u010dkoj zajednici, Zagrebu koji mu je dom i trenutnom dru\u0161tvenom kontekstu - rekla je Jagna\u00a0Poga\u010dnik za djelo \"Pliva\u010d\" Ivice Prtenja\u010de.\u00a0

U povijest nas vode \u017delimir Peri\u0161 svojim epskim eksperimentom o vje\u0161tici Gili te Marko Gregur \u017eivotnom pri\u010dom, romansiranom biografijom nakladnika, tiskara i knji\u017eara Vinka Vo\u0161ickoga, koji je objavljivao djela Karla Maya, Augusta Cesarca i Miroslava Krle\u017ee u trenutku u kojem se nakon \u201cObznane\u201d to nitko drugi nije usudio.

Romansiranjem vlastitog \u017eivota ili dijelova sraza vlastita \u017eivota i neposredne zbilje Semezdin Mehmedinovi\u0107 i Martina Mlinarevi\u0107 grade svoj krhko-sna\u017eni knji\u017eevni svijet.

-\u00a0Pro\u0161le se godine vratio u Sarajevo i zaokru\u017eio na neki na\u010din svoju povijest selidbi i temu povratka ku\u0107i kojoj je posvetio neke od najboljih zapisa napisanih u egzilu - rekao je \u017eiri o knjizi \"Ovo vrijeme sada\" Semezdina Mehmedinovi\u0107a.\u00a0

Nata\u0161a Govedi\u0107 uvodi nas u eksperimentalno istra\u017eivanje ljudskih, prijateljskih odnosa, autodestruktivnosti i agresije, mogu\u0107nosti oprosta.\u00a0Andrej Nikolaidis otvara pitanje mogu\u0107nosti bijega, odlaska iz vlastite civilizacije, iz crne rupe svijeta koji smo stvorili. Obiteljskim odnosima, svakodnevnom zbiljom s kojom se budimo i zasnivamo, koja nas opsjeda svojim zagrljajem neizvjesnosti, onime \u0161to je blizu svega a tako daleko, \u017eenskim sudbinama, otu\u0111eno\u0161\u0107u \u017eivota, amputirano\u0161\u0107u vlastitog bi\u0107a bave se Ga\u0161par Mihaela, Marina Vuj\u010di\u0107, Ante Zlatko Stolica, Andrija \u0160kare i Marina Gudelj.

- \u010cinjenica je da, posebno bosansko hercegova\u010dki odvjetak, a velikim dijelom i hrvatski, jo\u0161 uvijek se bavi ratom i posljedicama rata. Ne\u0161to manje u ovoj godini. Rat je prisutan na razli\u010dite na\u010dine. Prevalencija je romana nad pripovijetkama u ukupnom\u00a0obimu knjiga koje se objave tijekom nekog godi\u0161njeg razdoblja. Eksperimentalnosti ima i nema, ja bih tu spomenula pojavu eksperimentalnosti kod Peri\u0161a. Vidimo iznimnu autobiografi\u010dnost, ove godine mo\u017eda najvi\u0161e. S razli\u010ditim pristupima. Taj \u017eivot koji je okrutan, potreba da se progovori o bolestima, o otvorenim ranama, o politi\u010dkim problemima... Napokon se pojavljuje spisateljska pojava da se s tim izlazi van - rekla je predsjednica \u017eirija Biljana Romi\u0107.\u00a0

Hrvatska i regionalna suvremena proza u uskoj je vezi sa \u017eivotom na\u0161ih prostora, kako onim intimnim tako i onim \u0161irim, dru\u0161tvenim, civilizacijskim, i poku\u0161ava ne biti samo odraz, odgovor, reakcija, propitivanje, nego stvarni knji\u017eevni kro\u0161e. Svako okretanje nutrini, kadriranju vlastitosti, zapravo biva uvjetovano i posredovano kontekstom bli\u017eeg i daljeg dru\u0161tvenoga sklopa. U trenutku u kojem smo svi zarobljenici vlastitog civilizacijskoga razvoja i nemara, zarobljenici pandemije koronavirusa, mo\u017eemo o\u010dekivati prozu koja \u0107e izrasti na \u0161avovima osobne (ne)prilagodbe dru\u0161tvenim i civilizacijskim izglobljenjima. U\u017ei izbor od \u0161est naslova za nagradu Fric bit \u0107e objavljen na Sajmu knjiga u Puli.

14 kandidata koji su u utrci za presti\u017enu knji\u017eevnu nagradu Fric:

Cvijeti\u0107 Darko: \u0160to na podu spava\u0161\u00a0

Govedi\u0107 Nata\u0161a: Kako zavoljeti morskog psa

Gregur Marko: Vo\u0161icki\u00a0

Gudelj Marina: Fantomska bol

Kaplan Almin: Meho

Mehmedinovi\u0107 Semezdin: Ovo vrijeme sada

Mihaela Ga\u0161par: Nemirnica

Mlinarevi\u0107 Martina: Buka\u010da

Nikolaidis Andrej: Odlazak

Peri\u0161 \u017delimir: Mladenka kostonoga

Prtenja\u010da Ivica: Pliva\u010d

Stolica Ante Zlatko: Blizina svega

Vuj\u010di\u0107 Marina: Pedeset cigareta za Elenu

\u0160kare Andrija: Dva prsta iznad gle\u017enja

Predstavljeno 14 kandidata za prestižnu književnu nagradu Fric

I ovogodišnji izbor, očekivano, pokazuje snažnu dominaciju romanesknih ostvarenja. Uži izbor od šest naslova za nagradu Fric bit će objavljen na Sajmu knjiga u Puli

<p>I u četvrtom krugu prijavljenih proznih fikcijskih naslova za nagradu Fric (2019./20.), konkuriralo je više od 50 naslova, od čega je žiri u sastavu <strong>Vesna Degoricija</strong>, <strong>Jagna Pogačnik</strong>, <strong>Vlado Martek</strong>, <strong>Hrvoje Klasić</strong>,<strong> Igor Vikić </strong>i <strong>Biljana Romić</strong> izabrao širi izbor od 14 naslova. Četrnaest jer je nekoliko naslova dijelilo isti broj glasova, pa je žiri odlučio ove godine proširiti širi izbor za jedan naslov.</p><p>Večeras u 20 sati u knjižari Fraktura predstavljeno je 14 kandidata koji su ostali u utrci za prestižnu književnu nagradu Fric, a to su: <strong>Darko Cvijetić, Nataša Govedić, Marko Gregur, Marina Gudelj, Almin Kaplan, Semezdin </strong><strong>Mehmedinović, Mihaela Gašpar, Martina Mlinarević, Andrej Nikolaidis, Želimir Periš, Ivica Prtenjača, Ante Zlatko Stolica, Marina Vujčić</strong> te <strong>Andrija Škare.</strong></p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO:</b></p><p>I ovogodišnji izbor, očekivano, pokazuje snažnu dominaciju romanesknih ostvarenja. Zbirke pripovijedaka u izboru su samo dvije, “Fantomska bol” Marine Gudelj i “Blizina svega” Ante Zlatka Stolice. Među autorima šireg izbora s prvijencem imamo Antu Zlatka Stolicu, Marinu Gudelj i, u određenom vidu, kazališnu kritičarku i teatrologinju Natašu Govedić (ovo je njezin prvi roman, uz knjige za djecu).</p><p>I u ovoj godini ponavlja se situacija da se prošlogodišnji dobitnik nagrade Fric, Darko Cvijetić, nalazi i u ovogodišnjem širem izboru. Regionalno gledajući, i ove godine petero autora živi u inozemstvu: Darko Cvijetić, Almin Kaplan, Semezdin Mehmedinović, Martina Mlinarević i Andrej Nikolaidis. Fraktura i Buybook kao nakladnici imaju najviše naslova (svaki po tri) u širem izboru, a ostali su naslovi raspodijeljeni na Henacom (dva), VBZ (dva), Sandorf, Oceanmore, Jesenski i Turk te Disput. </p><p>Čini se da se ovogodišnjom konkurencijom ponajviše dosad udaljavamo od rata kao osnovne teme, premda su Darko Cvijetić, Almin Kaplan i Ivica Prtenjača izravno ili neizravno u dijalogu s predratnom, ratnom ili poslijeratnom zbiljom. To je dijalog otvoren i okrutan, bez zazora i s jasnom antiratnom čežnjom.</p><p>- Antiratna tematika likom je ovog neambicioznog i usamljenosti sklonog mladića dobila svoju komorniju, ali odličnu varijantu. Svaku od pukotina njegove psihe koja se iskazuje kroz monološko introspektivnu dionicu kojom je roman pisan, Prtenjača je precizno i temeljito obradio. Odredio ga je prema samom sebi, roditeljima, djevojci Ani, otočkoj zajednici, Zagrebu koji mu je dom i trenutnom društvenom kontekstu - rekla je Jagna Pogačnik za djelo "Plivač" Ivice Prtenjače. </p><p>U povijest nas vode Želimir Periš svojim epskim eksperimentom o vještici Gili te Marko Gregur životnom pričom, romansiranom biografijom nakladnika, tiskara i knjižara Vinka Vošickoga, koji je objavljivao djela Karla Maya, Augusta Cesarca i Miroslava Krleže u trenutku u kojem se nakon “Obznane” to nitko drugi nije usudio.</p><p>Romansiranjem vlastitog života ili dijelova sraza vlastita života i neposredne zbilje Semezdin Mehmedinović i Martina Mlinarević grade svoj krhko-snažni književni svijet.</p><p>- Prošle se godine vratio u Sarajevo i zaokružio na neki način svoju povijest selidbi i temu povratka kući kojoj je posvetio neke od najboljih zapisa napisanih u egzilu - rekao je žiri o knjizi "Ovo vrijeme sada" Semezdina Mehmedinovića. </p><p>Nataša Govedić uvodi nas u eksperimentalno istraživanje ljudskih, prijateljskih odnosa, autodestruktivnosti i agresije, mogućnosti oprosta. Andrej Nikolaidis otvara pitanje mogućnosti bijega, odlaska iz vlastite civilizacije, iz crne rupe svijeta koji smo stvorili. Obiteljskim odnosima, svakodnevnom zbiljom s kojom se budimo i zasnivamo, koja nas opsjeda svojim zagrljajem neizvjesnosti, onime što je blizu svega a tako daleko, ženskim sudbinama, otuđenošću života, amputiranošću vlastitog bića bave se Gašpar Mihaela, Marina Vujčić, Ante Zlatko Stolica, Andrija Škare i Marina Gudelj.</p><p>- Činjenica je da, posebno bosansko hercegovački odvjetak, a velikim dijelom i hrvatski, još uvijek se bavi ratom i posljedicama rata. Nešto manje u ovoj godini. Rat je prisutan na različite načine. Prevalencija je romana nad pripovijetkama u ukupnom obimu knjiga koje se objave tijekom nekog godišnjeg razdoblja. Eksperimentalnosti ima i nema, ja bih tu spomenula pojavu eksperimentalnosti kod Periša. Vidimo iznimnu autobiografičnost, ove godine možda najviše. S različitim pristupima. Taj život koji je okrutan, potreba da se progovori o bolestima, o otvorenim ranama, o političkim problemima... Napokon se pojavljuje spisateljska pojava da se s tim izlazi van - rekla je predsjednica žirija Biljana Romić. </p><p>Hrvatska i regionalna suvremena proza u uskoj je vezi sa životom naših prostora, kako onim intimnim tako i onim širim, društvenim, civilizacijskim, i pokušava ne biti samo odraz, odgovor, reakcija, propitivanje, nego stvarni književni kroše. Svako okretanje nutrini, kadriranju vlastitosti, zapravo biva uvjetovano i posredovano kontekstom bližeg i daljeg društvenoga sklopa. U trenutku u kojem smo svi zarobljenici vlastitog civilizacijskoga razvoja i nemara, zarobljenici pandemije koronavirusa, možemo očekivati prozu koja će izrasti na šavovima osobne (ne)prilagodbe društvenim i civilizacijskim izglobljenjima. Uži izbor od šest naslova za nagradu Fric bit će objavljen na Sajmu knjiga u Puli.</p><p><strong>14 kandidata koji su u utrci za prestižnu književnu nagradu Fric:</strong></p><p>Cvijetić Darko: Što na podu spavaš </p><p>Govedić Nataša: Kako zavoljeti morskog psa</p><p>Gregur Marko: Vošicki </p><p>Gudelj Marina: Fantomska bol</p><p>Kaplan Almin: Meho</p><p>Mehmedinović Semezdin: Ovo vrijeme sada</p><p>Mihaela Gašpar: Nemirnica</p><p>Mlinarević Martina: Bukača</p><p>Nikolaidis Andrej: Odlazak</p><p>Periš Želimir: Mladenka kostonoga</p><p>Prtenjača Ivica: Plivač</p><p>Stolica Ante Zlatko: Blizina svega</p><p>Vujčić Marina: Pedeset cigareta za Elenu</p><p>Škare Andrija: Dva prsta iznad gležnja</p>