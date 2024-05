Predstavnica Slovenije jednim potezom ujedinila zemlje bivše Jugoslavije: 'Ovo je Balkan!'

Nakon prolaska u finale Eurosonga, slovenska predstavnica Raiven podijelila je fotografiju na kojoj je označila našeg Baby Lasagnu, predstavnicu Srbije Teyu Doru i sebe, a uz to je stavila pjesmu 'Ovo je Balkan' folkera Milana Stankovića. Tim potezom je, kako komentiraju pratitelji, 'ujedinila bivše zemlje bivše Jugoslavije'.

- SERVia, CroATEia, SLAYvenia - poručila je, što se može prevesti kao 'Pokidali, smazali, objasnili'.

Foto: Instagram/screenshot

Mnogi su primijetili to trojstvo, pa se tako počeli širiti i memeovi na X-u, bivšem Twitteru.

Inače, Raiven je u prvoj polufinalnoj večeri nastupila s pjesmom 'Veronika'. Osim Slovenije, Srbije i Hrvatske, u finale su prošli Portugal, Ukrajina, Litva, Finska, Cipar, Irska i Luksemburg. U drugoj polufinalnoj večeri, koja je na rasporedu u četvrtak, za svoje mjesto u finalu borit će se: Malta, Albanija, Grčka, Švicarska, Češka, Austrija, Danska, Armenija, Latvija, San Marino, Gruzija, Belgija, Estonija, Izrael, Norveška i Nizozemska.

The 68th edition of the Eurovision Song Contest (ESC), in Malmo | Foto: Jessica Gow