Prekinula je s dečkom, bivšeg je napala da iskorištava sina, a sin ju razočarao zbog homofobije

<p><strong>Nina Morić </strong>(44) zadnjih mjeseci na Instagramu je objavljivala idilične fotke s dečkom <strong>Vincenzom Chiricom</strong>, sinom <strong>Carlosom Marijom</strong> (18) i bivšim suprugom <strong>Fabrizijom Coronom</strong> (46). Sve je djelovalo savršeno, sve je prštalo od ljubavi, ali onda je naglo toj idili došao kraj. I ostade Nina sama protiv svih...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nina Morić sama protiv svih</strong></p><p>Nina je, sudeći po njezinim objavama, prekinula s dečkom Vincenzom nakon dva mjeseca veze. Više se ne prate na Instagramu, nestale su zajedničke fotke, a on ljetuje sam. Na početku su se fotkali i golišavi u krevetu, sad su svatko na svojem kraju Italije.</p><p>Ali to nije jedini “rat” koji vodi. S bivšim suprugom je Nina nedavno proslavila rođendan. Dugo su bili na ratnoj nozi, činilo se da su se pomirili, ali sad ga je napala da im sina koristi kao “mašinu za novac”.</p><p>- Noćna mora. Voljela bih sa sinom otići na ljetovanje, ali njegov otac sad reklamira restoran sinovim slikama. Carlos ima 18 godina, ali ovaj horor nikad neće završiti. Fabrizio, voliš li svojega sina? - pisala je Nina na društvenoj mreži.</p><p>Nekoliko dana poslije obračunala se i sa sinom zbog homofobne izjave. Carlos Maria je objavio svoju fotografiju nakon treninga uz riječi: “Odlučnost je sve u životu. Ako nemaš muda, onda si ped..”. Nini se to nikako nije svidjelo pa ga je napala na Instagramu: “Srami se Carlos zbog toga što si rekao. Budući da ne mogu naći riječi kojima bih opisala sram i razočaranje koje osjećam zbog tebe, reći ću riječi našega Gospodina: Oprosti mu, jer ne zna što čini”, napisala je Nina.</p><p>Potom je nastavila.</p><p>- Tužna sam što moj sin Carlos ima ovakav stav, nisam ga tako odgajala. Nedostaje mi Carlos koji mi je čitao filozofiju. Ispričavam se onima koje je uvrijedio ovakvom izjavom. Ovakva agresija ti ne pristaje. Vrati se onome što si bio. Jedan divan dečko - poručila mu je.</p><p>Carlos joj je odgovorio da je on “ono što je i da ga ništa neće promijeniti jer ima glavu i muda”. Ninin tetak, dr. Slavko Sakoman, ugledni zagrebački psihijatar, tvrdi da je s Ninom sve u redu.</p><p>- Njezina situacija je stabilna. Ne razgovaramo o privatnim stvarima, no mislim da je veza s tim Vincenzom gotova. Fabrizio na momente dođe k sebi, ali repovi prošlosti su takvi da je nepredvidiv. Carlos je divan dečko, trebao je doći na ljeto, ali korona... - rekao je Sakoman.</p>