Vlasnik Tesle SpaceX-a Elon Musk (50) i glazbenica, sada bivša djevojka Claire Elise Boucher (33) prije više od dva tjedna prekinuli su dugogodišnju ljubavnu vezu u kojoj su dobili sina X Æ A-Xiija (1). I dok je Musk već nekoliko puta viđen bez djevojke, kanadska pjevačica pokušala se sakriti od znatiželjnih očiju javnost no, to joj nije uspjelo.

Naime, Grimes su fotografi snimili na ulicama Los Angelesa u futurističkoj odjeći kako čita 'Komunistički manifest' Karla Marxa.

Brojni korisnici Twittera tvrde da je bivša djevojka poznatog svjetskog milijardera time pokušala privući pažnju zbog čega se ona o svemu oglasila na Instagram profilu.

- Bila sam zaista pod stresom kada me paparazzi nisu prestajali pratiti ovaj tjedan, ali tada sam shvatila da je to prilika za trolanje - napisala je pa dodala da su ju nasmijali naslovi koje je pročitala u medijima.

- Grimes je viđena kako čita Karla Marxa nakon razlaza s najbogatijim čovjekom na svijetu Elonom Muskom - jedan je od naslova.

- Još uvijek živim s Elonom i nisam komunist - objasnila je Grimes.

- Iako u ovoj knjizi postoje neke vrlo pametne ideje, mene osobno više zanima radikalni decentralizirani sustav za koji mislim da bi se mogao postići kriptovalutom i igranjem igara, ali još nisam dovoljno ispeglala tu ideju da bih je objasnila. Bez obzira na to, moje mišljenje o politici teško je opisati jer politički sustavi koji me najviše inspiriraju još nisu implementirani. U svakom slučaju, ako me paparazzi nastave proganjati, možda ću pokušati smisliti više načina za trolanje - prijedlozi su dobrodošli! - zaključila je.

Podsjetimo, vlasnik Tesle SpaceX-a izjavio je za medije kako je s bivšom djevojkom i dalje u dobrim odnosima i da se zajedno brinu o malenom sinčiću.

- I dalje se volimo, često se viđamo i u odličnim smo odnosima - rekao je Musk.