Prekršio pravilo: Predstavnik Njemačke za Eurosong treba izmijeniti tekst svoje pjesme

Ovogodišnji predstavnik Njemačke na Eurosongu, Isaak, mora mijenjati tekst u pjesmi 'Always on the run' s kojom će se predstaviti u svibnju u Malmöu. Iz stiha 'No one gives a s*it about what’s soon to come' treba izbaciti riječ 's*it' jer prema pravilima direkcija ona spada među zabranjene. Psovke i ružne riječi su na Eurosongu strogo zabranjene, kao i političke poruke. Izvođaču je sad zadatak promijeniti čitav stih ili samo spornu riječ. Oko problema koji ga je zadesio nešto više od dva mjeseca do početka Eurovizije oglasio se i sam pjevač.

- Razmišljali smo o tome i cenzurirali smo to. To uopće nije bio problem - rekao je Isaak, prenosi HLN.

Isaak ima rok do 11. ožujka da pošalje finalnu verziju pjesme.

- Pjevači koji sudjeluju na Euroviziji službeno moraju predati svoju pjesmu najkasnije do 11. ožujka. Do tada se može nastaviti rad na odabranim pjesmama - objasnila je glasnogovornica njemačke državne radiodifuzne korporacije, prenosi magazin Fenix.

Njemački predstavnik svoju je karijeru započeo na ulici kao svirač, a potom je osnovao bend. Prije 13 godina sudjelovao je u glazbenom talent showu 'X Factor'. U pandemijskoj 2021. pobijedio je u emisiji 'Show your talent'.

Isaak se direktno plasirao u finale Eurosonga jer Njemačka kao dio 'velike petorke' i zemlja koja financijski najviše doprinosi organizaciji ne treba sudjelovati u polufinalnim večerima. Prošle godine Nijemci su s bendom Lord of the Lost i njihovom pjesmom 'Blood and Glitter' zauzeli posljednje mjesto.

POSLUŠAJTE PJESMU: