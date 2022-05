Premijera filma o Tuđmanu, redatelj Sedlar: 'Kevin Spacey je pogledao film i oduševljen je'

Kevin nije mogao doći, rekao nam je redatelj Jakov Sedlar (69) prije premijere filma 'Bilo jednom u Hrvatskoj'. U srijedu u 19 sati u zagrebačkom Branimir Centru prikazan je film o prvom hrvatskom predsjedniku, Franji Tuđmanu, a utjelovio ga je glumac Kevin Spacey (62).

- Trebalo je dosad biti više tih filmova o predsjedniku svih Hrvata, dr. Franju Tuđmanu. On je najveći Hrvat u povijest Hrvata. Pomirio je sinove ustaša i partizana. Ostvario nam je slobodnu i nezavisnu Hrvatsku. To je učinio sa svojom lijevom i desnom rukom - rekao nam je general Ljubo Ćesić Rojs (64). Upitali smo ga je li u redu da Tuđmana glumi Spacey, koji je optužen za seksualno zlostavljanje.

- Po mom mišljenju on je profesionalac i to je u redu. A za što je on optužen u Americi, ja ne znam. On je dobitnik dva Oscara, veliki glumac - ispričao nam je Rojs pa dodao:

- Prema tome, jesu li točne te afere ili ne, to su problemi Sjedinjenih Americkih Država, nisu to naši problemi.

Redatelj Sedlar rekao nam je kako je Kevin pogledao film i oduševljen je, ali i otkrio kako je odustao od prikazivanja filma o prvom hrvatskom predsjedniku na njegov 100. rođendan, koji je 14. svibnja.

