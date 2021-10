Večeras je i Zagreb dočekao premijeru filma 'Toma' redatelja Dragana Bjelogrlića (57) o životu pokojnog pjevača Tome Zdravkovića. Među brojnim gostima u kinu unutar City centra East billi su glavni glumac Milan Marić (31) te kolege glumci Petar Bencina, Milan Kolak dok su ostali bili spriječeni zbog raznoraznih razloga.

- Dragan i ja se prije ovog filma nismo poznavali. On je glumac prvo, zna što je glumački proces pa onda dobar redatelj. Izgradila s neka vrsta povjerenja, on me pustio da istražujem, a kada imate takvog redatelja koji vas pusti da ste slobodni to je onda nešto naljepše - rekao nam je Marić koji je u filmu utjelovio upravo legendarnog Tomu. Dodao je da su mu kao glavni izvor karaktera poslužile upravo njegove pjesme.

Na premijeri su bile i voditeljica Tončica Čeljuska (52) te pjevačica Mia Dimšić (28).

- Nama iz tog slavonskog kraja njegove su pjesme bile dosta bliske - rekla je pjevačica te dodala da se ne bi usudila raditi obrade Tominih pjesama.

- Ne znam bi li mogla iznjeti takvu emociju, kao primjerice u pjesmi 'Kafana je moja sudbina' koja mi je ujedino i najdraža - dodala je.

- Iskreno nemam baš veliko znanje o Tomi Zdravkoviću, ali pratim srpsku glumačku scenu i čitavu plejadu mladih glumaca, tako da sam prateći njih shvatila da je riječ o velikom filmu. Joksimović je napisao glazbu, Bjelogrlić režirao, ne može to biti loše - ispričala je Tončica.

Redatelj Bjelogrlić na svjetskoj premijeri filma opisao je svoje ciljeve pri snimanju filma.

- Često smo znali pustiti suzu dok smo snimali i dok smo gledali film. Jako sam emotivan kada je u pitanju ova priča. Generalno, to je golema emocija prema tom vremenu i ljudima kojih više nema. Ljudi čine vrijeme. Pokušao sam tu emociju prenijeti na film.

Bjelogrlić je rekao kako je nastojao napraviti 'film o malom čovjeku', jer smatra da je to jednako bitno kao i bigorafije političara i 'ljudi koji su promijenili svijet'. Čini se kako se većini gledatelja film sviđa, jer trenutačno ima ocjenu 9.5/10 na IMDb-u.